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شكرا لقرائتكم صور.. عصابة ترويج العملات المزيفة في قبضة شرطة جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - أطاحت شرطة منطقة جدة بتشكيل عصابي امتهن ترويج العملات المزيفة، أحدهم يعمل بمؤسسة صرافة.
وأوضحت شرطة جدة، اليوم الأربعاء، أنه تم القبض على 4 وافدين يروجون عملات مزيفة، أحدهم يعمل بمؤسسة صرافة.
وأضافت شرطة جدة أنه عُثر بحوزتهم على ريالات ودولارات ومواد كيميائية.
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