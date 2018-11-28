شكرا لقرائتكم صور.. عصابة ترويج العملات المزيفة في قبضة شرطة جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أطاحت شرطة منطقة جدة بتشكيل عصابي امتهن ترويج العملات المزيفة، أحدهم يعمل بمؤسسة صرافة.

وأوضحت شرطة جدة، اليوم الأربعاء، أنه تم القبض على 4 وافدين يروجون عملات مزيفة، أحدهم يعمل بمؤسسة صرافة.

وأضافت شرطة جدة أنه عُثر بحوزتهم على ريالات ودولارات ومواد كيميائية.

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