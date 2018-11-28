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شكرا لقرائتكم صور.. مخالفات تغلق عيادة للتجميل داخل مركز أسنان بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - أعلنت صحة الرياض، مساء اليوم الأربعاء، أن إدارة الالتزام قامت بإغلاق عيادة للتجميل داخل أحد مراكز الأسنان؛ لعدم وجود ترخيص بالتجميل داخل المنشأة
كما أكدت وزارة الصحة، وجود مخالفات أبرزها عدم وجود كوادر طبية مؤهلة للعمل الطبي.
وحذرت وزارة الصحة من اللجوء لمثل هذه المراكز غير المرخصة والإبلاغ عنها بالاتصال هاتفيًّا على الصحة 937.
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