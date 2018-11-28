شكرا لقرائتكم هل يؤثر التسجيل في العنوان الوطني على الدعم؟ حساب المواطن يجيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد برنامج حساب متابعات الخليج 365، أن التسجيل في العنوان الوطني لا يؤثر على الدعم المستحق لمن استكمل شروط الأهلية والاستحقاق.

وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 قد تلقى تساؤلًا من أحد المواطنين بشأن تأثير التسجيل في العنوان الوطني على أحقية حصول صاحبه على دعم البرنامج، حيث قال متابعات الخليج 365 في سؤاله: “هل صحيح أن دعم حساب متابعات الخليج 365 يتوقف في حال عدم التسجيل في العنوان الوطني؟“.

ورد حساب متابعات الخليج 365 عبر حساب خدمة العملاء بقوله: “عدم توفر عنوان وطني لا يؤثر على تسجيلك في حساب متابعات الخليج 365”.

موعد الدفعة الجديدة

يذكر أنه لم يعد يفصلنا سوى أسبوعين فقط، على موعد إيداع الدفعة الثالثة عشرة، من دعم حساب متابعات الخليج 365 في حسابات المستفيدين، ممن استكملوا شروط الأهلية والاستحقاق عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج.

ومن المقرر أن يتم إيداع الدعم في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين بعد المقبل والذي يوافق 10 ديسمبر بمشيئة الله.

وبحسب النظام المتبع في حساب متابعات الخليج 365، يتم إيداع الدعم في حسابات المستفيدين، يوم العاشر من الشهر الميلادي، أو يوم قبله أو بعده، في حال صادف يوم الإيداع إجازة رسمية.

التسجيل مستمر:

يأتي ذلك فيما يستمر التسجيل في الدفعة الثالثة عشرة حتى موعد صرف الدفعة الجديدة من الدعم عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط التالي (هنا).

ويتم التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب متابعات الخليج 365 من بإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

أهداف البرنامج:

ويصرف دعم حساب متابعات الخليج 365، في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، أو في يوم قبله أو يوم بعده إذا وافق اليوم العاشر إجازة رسمية.

ويستهدف حساب متابعات الخليج 365 تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

شروط الأهلية:

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

ومن الشروط أيضًا للحصول على الدعم أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

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