شكرا لقرائتكم صور.. كراسٍ ذكية تعمل بالطاقة الشمسية بشوارع الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت منطقة الرياض، اليوم الأربعاء، عن إتمام تركيب كراسٍ ذكية في حديقة الزهور لخدمة الزوار، تعمل بالطاقة الشمسية.

وأوضحت أمانة منطقة الرياض أن ذلك يأتي ‏في إطار جهودها لتطوير الحدائق تماشيًا مع برنامج جودة الحياة.

وتعمل الكراسي بنظام الطاقة الشمسية، وتشتمل على شاحن، ومنفذ يو إس بي، وساعة ذكية، ونظام رذاذ، ونظام تشغيل حساس.

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