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شكرا لقرائتكم صور.. كراسٍ ذكية تعمل بالطاقة الشمسية بشوارع الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - أعلنت منطقة الرياض، اليوم الأربعاء، عن إتمام تركيب كراسٍ ذكية في حديقة الزهور لخدمة الزوار، تعمل بالطاقة الشمسية.
وأوضحت أمانة منطقة الرياض أن ذلك يأتي في إطار جهودها لتطوير الحدائق تماشيًا مع برنامج جودة الحياة.
وتعمل الكراسي بنظام الطاقة الشمسية، وتشتمل على شاحن، ومنفذ يو إس بي، وساعة ذكية، ونظام رذاذ، ونظام تشغيل حساس.
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