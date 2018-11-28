شكرا لقرائتكم فيديو.. هكذا بدت عقبة ضلع قبل وبعد التنظيم المروري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - وثق مقطع فيديو، حصلت عليه “متابعات الخليج 365” من مرور عسير، حالة الحركة المرورية بعقبة ضلع قبل حالة التنظيم المرورية التي كانت سابقًا، وبعد الحالة التنظيم المرورية التي شهدتها عقبة ضلع مع بداية موسم الشتاء ونزوح الأهالي باتجاه مشاتي تهامة خلال إجازة الأسبوع.

وقد أظهر الفيديو الفرق الواضح بين الحالتين والقضاء على حالة الفوضى التي كانت تحدث سابقًا وما يصاحبها من ربكة مرورية تؤدي إلى تعطل الحركة المرورية لعدة ساعات.

بينما التنظيم الحالي ساعد في انسيابية حركة المرور، لم تشهد له العقبة مثيلًا من قبل، في ظل وضع ضوابط مرورية مشددة ضد المتهورين والمتجاوزين على امتداد الطريق إلى مركز مربة ذهابًا وإيابًا.

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