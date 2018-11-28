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شكرا لقرائتكم آل الشيخ: الإخوان المسلمون لا يتورعون عن فعلِ أيّ شيء مهما كان محرمًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - ندد د. عبداللطيف آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بجرائم وممارسات الإخّوانُ المسّلِمون لاسيما رُمُوزهم.
وقال آل الشيخ، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: إنهم لا يَتَورّعُون عنْ فعلِ أيّ شيءٍ مَهْما كانَ مُحَرّمًا، أوْ مُستَهْجَنًا لِإيذاء أي شخص يكشف ما يُنطوون عليه مِنْ شَرّ على البلاد والعباد.
وختم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تغريدته بقوله: “فَهم كَالصِّلِّ الأسّوَدِ. فَاللّهمَّ إنّي أسّتَوُدِعُكَ نفْسّي وَعِرّضِي وَمالِي”.
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