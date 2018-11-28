شكرا لقرائتكم فيديو.. سخرية من رصف وسفلتة الطريق بطریقة بدائیة في حائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل، عملية إصلاح وسفلتة بعض الأجزاء في أحد الطرق بالمملكة بطريقة بدائية، الأمر الذي أثار استياء وسخرية متداولي المقطع.

وظهر في المقطع عملية سفلتة جزء من الطريق وضغطه باستخدام شاحنة صغيرة بدلًا من المعدات الثقيلة التي تكون معدة لھذا الغرض، كما أظھر مقطع آخر عملية إصلاح جزء آخر باستخدام “شيول”.

وقال مصور المقطع معلقًا على عملية السفلتة: إن عملية الرصف ھذه تمت في مدينة حائل.

بينما عبر متداولو المقطع عن استغرابهم من أن يكون لدى المقاول الإمكانيات والمعدات اللازمة لإنجاز مثل ھذه الأعمال.

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