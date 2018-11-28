الان تتابع القبض على مجهولين يروّجون المخدرات في جبال الباحة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الباحة - الخليج 365 - عايض آل ركبان

ألقت أجهزة مكافحة المخدرات في الباحة، اليوم، القبض على عدد من مجهولي الهوية يروجون المخدرات بالجبال.

وبعد التحري والمتابعة والرصد وتوفر المعلومات، داهم رجال مكافحة المخدرات بمنطقة الباحة 3 أوكار متفرقة بالمنطقة، وألقي القبض على أشخاص من الجنسية الإفريقية مجهولي الهوية، يروجون المخدرات متخذين من الجبال مكانا لترويج سمومهم بين أفراد المجتمع معتقدين بأن صعوبة ووعورة المكان لن يكتشفهم أحد ولكن كان لهم رجال مكافحة المخدرات بالمرصاد، وفقا لبيان أجهزة المكافحة.

وتفتيش المنطقة وجد بحيازتهم كمية كبيرة من “الحشيش” والحبوب المخدرة ومبالغ مالية.