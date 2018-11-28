الان تتابع عاجل .. القبض على عصابة لترويج العملات المزيفة في جدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت إمارة مكة المكرمة،منذ قليل أن شرطة جدة أطاحت ، بـ 4 وافدين يروجون عملات مزيفة، أحدهم يعمل بمؤسسة صرافة، وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة أنه تم العثور بحوزتهم على ريالات ودولارات ومواد كيميائية.

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