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في إطار حملة الاعتقالات الضخمة التي تنفذها السلطات التركية منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد عام 2016، اعتقلت السلطات 585 شخصاً خلال الأسبوع الماضي فقط.
وتفصيلاً، أوضح موقع "مركز ستوكهولم للحريات"، أن السلطات التركية اعتقلت 585 شخصاً خلال الفترة من 19 إلى 26 نوفمبر، للاشتباه بصلتهم بجماعة فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب.
وأصدر مكتب المدعي العام في مدينة أق سراي، الاثنين (26 نوفمبر)، مذكرات اعتقال بحق 7 أشخاص تم طردهم من أكاديمية عسكرية للاشتباه بصلتهم بغولن، وتم اعتقال 5 منهم بالفعل حتى الآن.
وفي مدينة قونية، تم إصدار مذكرات اعتقال بحق 50 شخصاً، في العشرين من نوفمبر، واعتقل 11 شخصاً هناك الاثنين، فيما شهدت العاصمة أنقرة، اعتقال 5 من العاملين في وزارة الصحة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.
وكان مكتب المدعي العام في أنقرة قد أصدر مذكرات اعتقال بحق 32 شخصاً من العاملين في وزارة الصحة للاشتباه بعلاقتهم بغولن، اعتقلت السلطات 9 منهم.
ومنذ الانقلاب الفاشل، فصلت السلطات التركية نحو 140 ألف موظف حكومي من وظائفهم، وخضع 600 ألف شخص للتحقيق بتهم تتعلق بالإرهاب.
خلال أسبوع.. تركيا تعتقل 585 شخصاً للاشتباه بصلتهم بجماعة "غولن"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-28
في إطار حملة الاعتقالات الضخمة التي تنفذها السلطات التركية منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد عام 2016، اعتقلت السلطات 585 شخصاً خلال الأسبوع الماضي فقط.
وتفصيلاً، أوضح موقع "مركز ستوكهولم للحريات"، أن السلطات التركية اعتقلت 585 شخصاً خلال الفترة من 19 إلى 26 نوفمبر، للاشتباه بصلتهم بجماعة فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب.
وأصدر مكتب المدعي العام في مدينة أق سراي، الاثنين (26 نوفمبر)، مذكرات اعتقال بحق 7 أشخاص تم طردهم من أكاديمية عسكرية للاشتباه بصلتهم بغولن، وتم اعتقال 5 منهم بالفعل حتى الآن.
وفي مدينة قونية، تم إصدار مذكرات اعتقال بحق 50 شخصاً، في العشرين من نوفمبر، واعتقل 11 شخصاً هناك الاثنين، فيما شهدت العاصمة أنقرة، اعتقال 5 من العاملين في وزارة الصحة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.
وكان مكتب المدعي العام في أنقرة قد أصدر مذكرات اعتقال بحق 32 شخصاً من العاملين في وزارة الصحة للاشتباه بعلاقتهم بغولن، اعتقلت السلطات 9 منهم.
ومنذ الانقلاب الفاشل، فصلت السلطات التركية نحو 140 ألف موظف حكومي من وظائفهم، وخضع 600 ألف شخص للتحقيق بتهم تتعلق بالإرهاب.
28 نوفمبر 2018 - 20 ربيع الأول 1440
11:54 PM
تتهمهم السلطات بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016
في إطار حملة الاعتقالات الضخمة التي تنفذها السلطات التركية منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد عام 2016، اعتقلت السلطات 585 شخصاً خلال الأسبوع الماضي فقط.
وتفصيلاً، أوضح موقع "مركز ستوكهولم للحريات"، أن السلطات التركية اعتقلت 585 شخصاً خلال الفترة من 19 إلى 26 نوفمبر، للاشتباه بصلتهم بجماعة فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب.
وأصدر مكتب المدعي العام في مدينة أق سراي، الاثنين (26 نوفمبر)، مذكرات اعتقال بحق 7 أشخاص تم طردهم من أكاديمية عسكرية للاشتباه بصلتهم بغولن، وتم اعتقال 5 منهم بالفعل حتى الآن.
وفي مدينة قونية، تم إصدار مذكرات اعتقال بحق 50 شخصاً، في العشرين من نوفمبر، واعتقل 11 شخصاً هناك الاثنين، فيما شهدت العاصمة أنقرة، اعتقال 5 من العاملين في وزارة الصحة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.
وكان مكتب المدعي العام في أنقرة قد أصدر مذكرات اعتقال بحق 32 شخصاً من العاملين في وزارة الصحة للاشتباه بعلاقتهم بغولن، اعتقلت السلطات 9 منهم.
ومنذ الانقلاب الفاشل، فصلت السلطات التركية نحو 140 ألف موظف حكومي من وظائفهم، وخضع 600 ألف شخص للتحقيق بتهم تتعلق بالإرهاب.
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المصدر : الخليج 365
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