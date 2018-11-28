بعد الأمطار .. إمارات المناطق تكثف الجهود استعداداً لانطلاق الجنادرية الـ 33

محمد بن مسعود - الدمام - أجنحة عده في المهرجان تضررت من التقلبات الجوية التي شهدتها الرياض

أكدت مصادر "الخليج 365" أن إمارات المناطق والمؤسسات الحكومية والأهلية المشاركة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية" في دورته الثالثة والثلاثين؛ تكثف من جهود منسوبيها لعمل التجهيزات اللازمة وآخر الاستعدادات قبل انطلاق الحفل الرسمي للمهرجان والمقرر في يوم الخميس ١٣ /٤ /١٤٤٠ هـ الموافق ٢٠/ ١٢ِ/ ٢٠١٨م. .

وأشارت المصادر، بأن أجنحة عده في المهرجان قد تضررت من التقلبات الجوية التي شهدتها الرياض على إثر الأمطار الغزيرة والسيول في الفترة الماضية، فيما لا تزال الجهود مستمرة حتى الآن بالتعاون مع إدراة المهرجان.

ولا يزال المهرجان الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني سنويًّا يحظى بدعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظه الله ــ الذي يحرص على تطوير المهرجان واستمراره بصفته حاضنًا لوحدة الوطن وترابطه، وصعيدًا متميزًا، يبرز تراثه وثقافته في إطار رسالته الحضارية والوطنية.

وفي كل عام تستعرض أجنحة المناطق بالجنادرية التي تعتبر مناسبة وطنية موروثها الشعبي "إحياء لتراث الأباء والأجداد" من خلال برامج وفعاليات كثيرة منها العروض الشعبية والحرف اليدوية والمقتنيات والمأكولات القديمة بالإضافة لأجنحة القطاعات الحكومية والعسكرية المشاركة التي تستعرض أيضاً خدماتها وأبرز محتوياتها.

وهدفت "الجنادرية" إلى تعايش الشعوب العالمية مع "التراث والثقافة" ويأتي ذلك من خلال استضافة دول عالمية لتصبح ضيوف شرف تشارك بموروثها في الحدث وتقدم ثقافتها وإنتاجها للزوار، حيث استضافت الجنادرية خلال دوراتها الماضية، كلاً من: تركيا، روسيا، فرنسا، اليابان، كوريا الجنوبية، الصين، الإمارات، ألمانيا، مصر، الهند، وتستضيف (الجنادرية 33) إندونيسيا ضيف شرفها لهذا العام.

وأعلنت إدارة المهرجان في وقت سابق عن بدء التسجيل للراغبين في المشاركة بسباق الهجن الكبير الـ44 لهذا العام، وحددت موعد تسجيل الهجن المشاركة بمقر المهرجان بقرية الجنادرية؛ ابتداءً من يوم الأحد 10/ 3/ 1440هـ وحتى يوم الاثنين 10/ 4/ 1440هـ الساعة السادسة مساءً.