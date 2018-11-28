"اتحاد الرياضات اللاسلكية" ينظم أول دورة تدريبية في "أساسيات الطيران اللاسلكي"

محمد بن مسعود - الدمام - مارس المتدربون في ختامها الاستعراض بالطائرة اللاسلكية ميدانيًا

نظم الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد، الدورة التدريبية الأولى لأعضائه بعنوان "أساسيات الطيران اللاسلكي" في مقر الاتحاد بالرياض.

ركزت الدورة التي أُقيمت على مدى خمسة أيام، وبإشراف معهد إعداد القادة، على الكثير من المحاور المهمة التي تختص بمهارات تركيب وصيانة الطائرة اللاسلكية وبرمجتها، وتعليم المتدربين على محاكاة الواقع الافتراضي للطائرات اللاسلكية وإجراءات الأمن والسلامة للرياضة.

ومارس المتدربون في ختام الدورة الاستعراض بالطائرة اللاسلكية من خلال التدريب الميداني في موقع الرياضات اللاسلكيةRC والتحكم بها.

وأوضح رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد سعود الفغم، أن الدورة هي الأولى من نوعها التي ينظمها الاتحاد، وتعد من الخطوات الأساسية التي تؤهل الرياضي لمعرفة أبجديات الطيران وكيفية ممارسة ذلك النوع من الرياضات اللاسلكية بكل احترافية.

وأضاف أن الدورة تهدف إلى التعريف بهذا النوع وأساليبه وتفاصيله الدقيقة لكي يتمكن المتدرب في نهاية الدورة من معرفة جميع الجوانب "الفنية والميكانيكية "الخاصة بالطيران اللاسلكي.

وأبان أن الدورة شملت تطبيقات نظرية في مقر الاتحاد وعملية في موقع الرياضات اللاسلكيةRC والتحكم بها ومارس خلالها المتدربون الإقلاع والهبوط بالطائرة اللاسلكية لإتقان هذه المهارة، وقدم رئيس اتحاد الرياضات اللاسلكية شكره لمعهد إعداد القادة على ما قام به من إشراف الدورة بحضور الأستاذ علي العبد العزيز.