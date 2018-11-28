باقي يومان على انتهاء فترة التقديم للوظائف الصحية وموقع "جدارة" لا يعمل

محمد بن مسعود - الدمام - المتضررون: الهيئة و"جدارة" يتبادلان التهم ونطالب المسؤولين بإصلاح الخلل

شكا عددٌ من المتقدمين على الوظائف الصحية من عدم قبول نظام "جدارة" لإدخال بياناتهم والإشارة إلى ضرورة اجتياز اختبار هيئة التخصصات على الرغم من اجتيازهم للاختبارات وحصولهم على التصنيف، مبينين أن تواصلهم مع الهيئة أو الخدمة المدنية لم تجد حلاً على الرغم من مدة التقديم القصيرة التي شارفت على الانتهاء.

وتفصيلاً، قال عددٌ من المتقدمين لـ "الخليج 365" إنه منذ مطلع الأسبوع الحالي بدأ التقديم على الوظائف الصحية ولكننا لم نتمكن من التقديم على الموقع وورود رسالة – لا يمكنك التقديم على الإعلان الحالي، يجب اجتياز اختبار التخصصات الصحية - مؤكدين اجتيازهم منذ عدة أشهر.

وأضافوا :"توجهنا لفرع وزارة الخدمة المدنية بالباحة والذين أفادوا بأن الخلل من الهيئة، وبمراجعة الهيئة أكدوا أن الخلل من "جدارة" وبين تقاذف التهم نكون نحن الضحية ولاسيما أن التقديم على الوظائف الصحية ينتهي بعد غدٍ السبت

وقال المتضررون "نناشد المسؤولين بإصلاح الخلل وتمديد فترة التقديم بأسبوعٍ آخر ليتسنى لنا التقديم، فالأسبوع الحالي انقضى دون فائدة، وذلك بخلل من إحدى الجهتين.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت توفر 2171 وظيفة شاغرة صحية للرجال والنساء، في العديد من التخصصات الصحية، موضحة أن التقديم عبر نظام جدارة، والذي بدأ منذ يوم الأحد للأسبوع الحالي.