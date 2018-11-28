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محمد بن مسعود - الدمام - استهدف الطلاب وبمشاركة مدير التوجيه الفكري والمعنوي بالإدارة واصلت مكافحة المخدرات بمحافظة حوطة بني تميم برامجها التوعوية والتثقيفية عن آفة المخدرات وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع بتنفيذها برنامجاً توعوياً في كلية إدارة الأعمال بالمحافظة. وقامت مكافحة مخدرات حوطة بني تميم بمتابعة وإشراف الرائد بادي بن محمد الدوسري، بتنفيذ برنامج توعوي ومعرض مصاحب في كلية إدارة الأعمال بالحوطة، وذلك بمشاركة الدكتور حسن العون والاستشاري بمستشفى الحوطة العام عبدالناصر. كما شارك في البرنامج الذي استهدف طلاب الكلية مدير التوجيه الفكري والمعنوي بإدارة مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض وليد الثنيان. وتم خلال اللقاء الحي المباشر التعريف بأضرار المخدرات لرفع مستوى الوعي لخلق بيئة خالية من تلك الآفة الخطيرة التي تهدد المجتمع وتفكك الأسر. وتخلل المحاضرة مداخلات من أعضاء هيئة التدريس والطلاب ومناقشة الجوانب المتعلقة بالوقاية من المخدرات والتحذير من تعاطيها ونتائجها المؤلمة في تدمير المجتمع وأفراده وقضائها على مكتسبات الوطن والمواطن.

وفي ختام البرنامج كرّم عميد كلية إدارة الأعمال بحوطة بني تميم، الدكتور إبراهيم محمد الداود، الجهات المشاركة.



بالصور.. "مخدرات حوطة بني تميم" تواصل برنامجها التوعوي بكلية إدارة الأعمال صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-28 واصلت مكافحة المخدرات بمحافظة حوطة بني تميم برامجها التوعوية والتثقيفية عن آفة المخدرات وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع بتنفيذها برنامجاً توعوياً في كلية إدارة الأعمال بالمحافظة. وقامت مكافحة مخدرات حوطة بني تميم بمتابعة وإشراف الرائد بادي بن محمد الدوسري، بتنفيذ برنامج توعوي ومعرض مصاحب في كلية إدارة الأعمال بالحوطة، وذلك بمشاركة الدكتور حسن العون والاستشاري بمستشفى الحوطة العام عبدالناصر. كما شارك في البرنامج الذي استهدف طلاب الكلية مدير التوجيه الفكري والمعنوي بإدارة مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض وليد الثنيان. وتم خلال اللقاء الحي المباشر التعريف بأضرار المخدرات لرفع مستوى الوعي لخلق بيئة خالية من تلك الآفة الخطيرة التي تهدد المجتمع وتفكك الأسر. وتخلل المحاضرة مداخلات من أعضاء هيئة التدريس والطلاب ومناقشة الجوانب المتعلقة بالوقاية من المخدرات والتحذير من تعاطيها ونتائجها المؤلمة في تدمير المجتمع وأفراده وقضائها على مكتسبات الوطن والمواطن.

وفي ختام البرنامج كرّم عميد كلية إدارة الأعمال بحوطة بني تميم، الدكتور إبراهيم محمد الداود، الجهات المشاركة.

28 نوفمبر 2018 - 20 ربيع الأول 1440 11:38 PM استهدف الطلاب وبمشاركة مدير التوجيه الفكري والمعنوي بالإدارة استهدف الطلاب وبمشاركة مدير التوجيه الفكري والمعنوي بالإدارة واصلت مكافحة المخدرات بمحافظة حوطة بني تميم برامجها التوعوية والتثقيفية عن آفة المخدرات وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع بتنفيذها برنامجاً توعوياً في كلية إدارة الأعمال بالمحافظة. وقامت مكافحة مخدرات حوطة بني تميم بمتابعة وإشراف الرائد بادي بن محمد الدوسري، بتنفيذ برنامج توعوي ومعرض مصاحب في كلية إدارة الأعمال بالحوطة، وذلك بمشاركة الدكتور حسن العون والاستشاري بمستشفى الحوطة العام عبدالناصر. كما شارك في البرنامج الذي استهدف طلاب الكلية مدير التوجيه الفكري والمعنوي بإدارة مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض وليد الثنيان. وتم خلال اللقاء الحي المباشر التعريف بأضرار المخدرات لرفع مستوى الوعي لخلق بيئة خالية من تلك الآفة الخطيرة التي تهدد المجتمع وتفكك الأسر. وتخلل المحاضرة مداخلات من أعضاء هيئة التدريس والطلاب ومناقشة الجوانب المتعلقة بالوقاية من المخدرات والتحذير من تعاطيها ونتائجها المؤلمة في تدمير المجتمع وأفراده وقضائها على مكتسبات الوطن والمواطن.

وفي ختام البرنامج كرّم عميد كلية إدارة الأعمال بحوطة بني تميم، الدكتور إبراهيم محمد الداود، الجهات المشاركة.



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المصدر : الخليج 365