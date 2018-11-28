"الأرصاد" تنبِّه 4 مناطق لتدني الرؤية الأفقية بسبب الضباب

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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة، وذلك بمناطق عسير والقصيم والحدود الشمالية وتبوك.
وأوضحت الهيئة أن منطقة تبوك تشهد تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة في المناطق المفتوحة والطرق السريعة. وتشمل الحالة الوجه والأجزاء الساحلية المجاورة، بداية من الساعة الواحدة صباحًا حتى الثامنة صباحًا.
وقالت إن منطقة الحدود الشمالية تشهد أيضًا تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة في المناطق المفتوحة والطرق السريعة. وتشمل الحالة عرعر وطريف والأجزاء المجاورة، بداية من الساعة الواحدة صباحًا حتى الثامنة صباحًا.
وتشهد منطقة القصيم تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة في المناطق المفتوحة والطرق السريعة، بداية من الساعة الواحدة صباحًا حتى الثامنة صباحًا.
وكذلك تشهد منطقة عسير تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة في المناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتشمل أبها والسودة ومرتفعات المنطقة، بداية من الساعة الواحدة صباحًا حتى الثامنة صباحًا.
"الأرصاد" تنبِّه 4 مناطق لتدني الرؤية الأفقية بسبب الضبابصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-28
أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة، وذلك بمناطق عسير والقصيم والحدود الشمالية وتبوك.
وأوضحت الهيئة أن منطقة تبوك تشهد تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة في المناطق المفتوحة والطرق السريعة. وتشمل الحالة الوجه والأجزاء الساحلية المجاورة، بداية من الساعة الواحدة صباحًا حتى الثامنة صباحًا.
وقالت إن منطقة الحدود الشمالية تشهد أيضًا تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة في المناطق المفتوحة والطرق السريعة. وتشمل الحالة عرعر وطريف والأجزاء المجاورة، بداية من الساعة الواحدة صباحًا حتى الثامنة صباحًا.
وتشهد منطقة القصيم تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة في المناطق المفتوحة والطرق السريعة، بداية من الساعة الواحدة صباحًا حتى الثامنة صباحًا.
وكذلك تشهد منطقة عسير تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة في المناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتشمل أبها والسودة ومرتفعات المنطقة، بداية من الساعة الواحدة صباحًا حتى الثامنة صباحًا.
28 نوفمبر 2018 - 20 ربيع الأول 1440
11:29 PM
تشمل الطرق السريعة والأماكن المفتوحة.. وتستمر حتى الثامنة صباحًا
أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة، وذلك بمناطق عسير والقصيم والحدود الشمالية وتبوك.
وأوضحت الهيئة أن منطقة تبوك تشهد تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة في المناطق المفتوحة والطرق السريعة. وتشمل الحالة الوجه والأجزاء الساحلية المجاورة، بداية من الساعة الواحدة صباحًا حتى الثامنة صباحًا.
وقالت إن منطقة الحدود الشمالية تشهد أيضًا تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة في المناطق المفتوحة والطرق السريعة. وتشمل الحالة عرعر وطريف والأجزاء المجاورة، بداية من الساعة الواحدة صباحًا حتى الثامنة صباحًا.
وتشهد منطقة القصيم تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة في المناطق المفتوحة والطرق السريعة، بداية من الساعة الواحدة صباحًا حتى الثامنة صباحًا.
وكذلك تشهد منطقة عسير تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة في المناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتشمل أبها والسودة ومرتفعات المنطقة، بداية من الساعة الواحدة صباحًا حتى الثامنة صباحًا.
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المصدر : الخليج 365
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