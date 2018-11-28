خسر ذهاباً وإياباً.. النصر يودع بطولة كأس زايد للأندية

محمد بن مسعود - الدمام - على يد مولودية الجزائري

خرج فريق النصر الأول لكرة القدم من دور الـ16 لبطولة زايد للأندية الأبطال بعد خسارته من فريق مولودية الجزائر في مباراة الإياب بنتيجة 2-1 وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب 5 يوليو بالجزائر، كما خسر النصر لقاء الذهاب بهدف دون مقابل.

في الدقيقة 31 تقدم فريق مولودية بهدف عن طريق لاعبه زيدان ميباراكو بعد تلقيه عكسية استقبلها على صدره ليسدد الكرة بقدمه داخل شباك النصر.

وفي الدقيقة 64 أضاف وليد درارجة هدف مولودية الثاني بعد أن مرر كرة عرضية ارتطمت في لاعب النصر حمدالله لتستقر داخل المرمى.

وشهدت الدقيقة 88 طرد مهاجم النصر أحمد موسى بالبطاقة الحمراء.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت الإضافي حقق يحيى الشهري هدف النصر الوحيد ليطلق بعده حكم المباراة صافرته معلناً تأهل مولودية الجزائر وخروج النصر رسمياً من البطولة.



عرض ٢٨ نوفمبر، ٢٠١٨.