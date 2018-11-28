"مدني تبوك" يحذِّر من تقلبات جوية متوقعة خلال عطلة نهاية الأسبوع

محمد بن مسعود - الدمام - أهاب بالجميع للحذر والابتعاد عن تجمعات المياه والأودية والشعاب

حذَّر الدفاع المدني بمنطقة تبوك من تقلبات جوية متوقعة خلال اليومَيْن القادمَيْن، وأمطار محتملة بمشيئة الله. ويأتي التحذير خصوصًا من أن الموجة قد تتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع؛ إذ يخرج أهالي المنطقة للنزهة البرية.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الرائد عبد العزيز الشمري، أن هذه التحذيرات تأتي بناءً على ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وذلك ابتداء من يوم الخميس الموافق 21 ربيع الأول 1440هـ إلى يوم الأحد الموافق 24 ربيع الأول 1440هـ عن وجود تقلبات جوية على معظم المناطق، من ضمنها منطقة تبوك ومحافظاتها.

وأضاف: سيكون هناك -بإذن الله تعالى- هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، وقد تصل إلى شديدة الغزارة يوم الجمعة على الأجزاء الساحلية، مع وجود انخفاض في درجات الحرارة، وفرصة لتكوُّن ضباب مساء يوم السبت. ‏

‎وأكد "الشمري" أن فِرق الدفاع المدني على أهبة الاستعداد لأي طارئ لا قدر الله. وأضاف: ندعو المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، وأخذ جوانب السلامة، والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه والأودية والشعاب، وعدم المجازفة بعبور تلك الأودية والسيول، كذلك عدم استخدام أجهزة التدفئة ذات الجودة الرديئة، والحرص على متابعة النشرات الجوية باستمرار من خلال جميع حسابات التواصل الخاصة بالدفاع المدني والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.. متمنيًا السلامة للجميع.