- 1/3
- 2/3
- 3/3
انت الان تتابع إنجاز 87 % من سفلتة وأرصفة وإنارة 4 أحياء بمدينة نجران بتكلفة تتجاوز 29 مليونًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أنجزت أمانة منطقة نجران 87 % من أعمال مشروع سفلتة وأرصفة وإنارة الشوارع الرئيسة لعدد 4 أحياء داخل مدينة نجران كحي الفهد الشمالي، وحي الأثايبة، وحي عكام، وحي شمال غرب الفهد، بتكلفة إجمالية تقدر بـ29.431.665 ريالاً.
وقال أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عبيان: إن الأمانة تعمل على تنفيذ المشروعات الحيوية؛ لتوسعة وتمديد وتطوير شبكات الطرق واستكمالها بمختلف الأحياء، وفق دراسات وأوليات لمواكبة النمو العمراني والتزايد السكاني بالمدينة وتلبية احتياجاته.
وشدد "عبيان" على سرعة استكمال كل المشروعات، وحث المقاولين على زيادة نسبة الإنجاز مع الالتزام بالجودة؛ حتى ينعم كل المواطنين بهذه المشروعات التنموية البلدية.
وذكر وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس جابر بن صمعان بن نصيب، أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 87 %، ويجري العمل حاليًا على استكمال الأعمال المتبقية من المشروع وفق المواصفات الفنية.
إنجاز 87 % من سفلتة وأرصفة وإنارة 4 أحياء بمدينة نجران بتكلفة تتجاوز 29 مليونًابندر آل عوض الخليج 365 2018-11-28
أنجزت أمانة منطقة نجران 87 % من أعمال مشروع سفلتة وأرصفة وإنارة الشوارع الرئيسة لعدد 4 أحياء داخل مدينة نجران كحي الفهد الشمالي، وحي الأثايبة، وحي عكام، وحي شمال غرب الفهد، بتكلفة إجمالية تقدر بـ29.431.665 ريالاً.
وقال أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عبيان: إن الأمانة تعمل على تنفيذ المشروعات الحيوية؛ لتوسعة وتمديد وتطوير شبكات الطرق واستكمالها بمختلف الأحياء، وفق دراسات وأوليات لمواكبة النمو العمراني والتزايد السكاني بالمدينة وتلبية احتياجاته.
وشدد "عبيان" على سرعة استكمال كل المشروعات، وحث المقاولين على زيادة نسبة الإنجاز مع الالتزام بالجودة؛ حتى ينعم كل المواطنين بهذه المشروعات التنموية البلدية.
وذكر وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس جابر بن صمعان بن نصيب، أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 87 %، ويجري العمل حاليًا على استكمال الأعمال المتبقية من المشروع وفق المواصفات الفنية.
28 نوفمبر 2018 - 20 ربيع الأول 1440
11:10 PM
صمعان: العمل على استكمال الأعمال المتبقية من المشروع وفق المواصفات الفنية
أنجزت أمانة منطقة نجران 87 % من أعمال مشروع سفلتة وأرصفة وإنارة الشوارع الرئيسة لعدد 4 أحياء داخل مدينة نجران كحي الفهد الشمالي، وحي الأثايبة، وحي عكام، وحي شمال غرب الفهد، بتكلفة إجمالية تقدر بـ29.431.665 ريالاً.
وقال أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عبيان: إن الأمانة تعمل على تنفيذ المشروعات الحيوية؛ لتوسعة وتمديد وتطوير شبكات الطرق واستكمالها بمختلف الأحياء، وفق دراسات وأوليات لمواكبة النمو العمراني والتزايد السكاني بالمدينة وتلبية احتياجاته.
وشدد "عبيان" على سرعة استكمال كل المشروعات، وحث المقاولين على زيادة نسبة الإنجاز مع الالتزام بالجودة؛ حتى ينعم كل المواطنين بهذه المشروعات التنموية البلدية.
وذكر وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس جابر بن صمعان بن نصيب، أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 87 %، ويجري العمل حاليًا على استكمال الأعمال المتبقية من المشروع وفق المواصفات الفنية.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، إنجاز 87 % من سفلتة وأرصفة وإنارة 4 أحياء بمدينة نجران بتكلفة تتجاوز 29 مليونًا ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز 87 % من سفلتة وأرصفة وإنارة 4 أحياء بمدينة نجران بتكلفة تتجاوز 29 مليونًا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .