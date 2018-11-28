إنجاز 87 % من سفلتة وأرصفة وإنارة 4 أحياء بمدينة نجران بتكلفة تتجاوز 29 مليونًا

محمد بن مسعود - الدمام - صمعان: العمل على استكمال الأعمال المتبقية من المشروع وفق المواصفات الفنية

أنجزت أمانة منطقة نجران 87 % من أعمال مشروع سفلتة وأرصفة وإنارة الشوارع الرئيسة لعدد 4 أحياء داخل مدينة نجران كحي الفهد الشمالي، وحي الأثايبة، وحي عكام، وحي شمال غرب الفهد، بتكلفة إجمالية تقدر بـ29.431.665 ريالاً.

وقال أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عبيان: إن الأمانة تعمل على تنفيذ المشروعات الحيوية؛ لتوسعة وتمديد وتطوير شبكات الطرق واستكمالها بمختلف الأحياء، وفق دراسات وأوليات لمواكبة النمو العمراني والتزايد السكاني بالمدينة وتلبية احتياجاته.

وشدد "عبيان" على سرعة استكمال كل المشروعات، وحث المقاولين على زيادة نسبة الإنجاز مع الالتزام بالجودة؛ حتى ينعم كل المواطنين بهذه المشروعات التنموية البلدية.

وذكر وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس جابر بن صمعان بن نصيب، أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 87 %، ويجري العمل حاليًا على استكمال الأعمال المتبقية من المشروع وفق المواصفات الفنية.