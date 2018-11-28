السعودية اليوم / حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة ينقذ بحارًا هندياً تعرض لحالة مرضية طارئة في عرض البحر

الرياض 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واستمكنت دوريات حرس الحدود البحرية بمنطقة مكة المكرمة أمس من إخلاء بحار هندي الجنسية يبلغ من العمر (31) عاماً من سفينة تجارية في عرض البحر ، وذلك نتيجة تعرضه لحالة مرضية طارئة .وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة (JMRCC) التابع لحرس الحدود تلقي بلاغاً هاتفيا يفيد بتعرض أحد أفراد طاقم سفينة تجارية في المياه الدولية لحالة مرضية طارئة تستدعي إخلاءه بصفة عاجلة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة ، حيث تم على الفور الاستجابة للبلاغ بتحديد موقع السفينة، وربط المختصين بها هاتفياً مع الجهات ذات العلاقة بالخدمات الطبية الطارئة في محافظة جدة ، للحصول على الإرشادات الطبية العاجلة، ومباشرة مهام إخلاء المريض من السفينة، ونقله الى المستشفى.وأشار إلى إنهاء الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات واستمرار إبحار السفينة لوجهتها.// انتهى //23:44ت م0304