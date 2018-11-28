السعودية اليوم / أمير منطقة عسير يرعى حفل تكريم المهندس القحطاني



أبهـا 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير مساء اليوم , حفل تكريم نائب الرئيس التنفيذي لخدمات المشتركين بالشركة

وبدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم, ثم ألقى رئيس القطاع الجنوبي بالشركة السعودية للكهرباء المهندس عبدالرحمن بن عبدالله السلولي ، كلمة ثمّن خلالها رعاية سمو أمير منطقة عسير للحفل , مشيداً بما قدمه المحتفى به الذي خدم الشركة السعودية للكهرباء والوطن على مدى أكثر من 35 عاماً, قدم خلالها الكثير للمنطقة من خلال تحسين الخدمة المقدمة للمواطن بدعم من القيادة الحكيمة - أيدها الله -, ومتابعة ومؤازرة من سمو الأمير فيصل بن خالد المتواصل في تبني الكثير من المشروعات في المنطقة, مشيراً إلى ما تقدمه الشركة السعودية للكهرباء من إيصال لخدمة الكهرباء لأكثر من 570 ألف مشترك في المنطقة , وتنفيذ العديد من المشروعات التي تجاوزت تكلفتها 750 مليون ريال خلال العام الجاري 2018 في منطقة عسير, إضافة إلى المشروعات التي تحت التنفيذ التي تتجاوز تكلفتها مليار ريال, كما قامت الشركة بدعم المواطن من خلال برامج التوطين بالشركة, حيث وصلت نسبة التوطين بالشركة 93%, لافتاً النظر إلى أن الخدمة الكهربائية أصبحت في متناول الجميع في أرجاء منطقة عسير.

بعد ذلك ألقى المحتفى به المهندس منصور القحطاني كلمة رحب خلالها بسمو أمير منطقة عسير والحضور, ثم استعرض مراحل تطور الشركة السعودية للكهرباء والمشروعات العملاقة في شتى أرجاء المملكة وفي منطقة عسير خاصة, والمشروعات المركزية الذي كان من أهمها مشروع كهرباء عسير المركزي الذي افتتحه الملك خالد بن عبدالعزيز - رحمه الله -, مشيراً إلى أن عدد المشتركين في المملكة بلغ أكثر من 10 ملايين مشترك حتى هذا العام 2018, بفضل من الله, ثم بدعم القيادة الرشيدة في تنمية الوطن في شتى المجالات, مؤكداً أن شركة الكهرباء تحرص على مواكبة رؤية المملكة 2030 من خلال التحول الرقمي لخدمات الكهرباء التي تجاوزت الـ 95% من خدماتها, إضافة إلى التركيز على الموارد البشرية ورفع نسبة التوطين والسعودة التي تجاوزت نسبة 90% في جميع أعمال الشركة , وفي نشاط التوزيع والمشتركين وصلت نسبة التوطين إلى ما يفوق 94% من كل المستويات الإدارية والفنية والتقنية والخدمية.

عقب ذلك شاهد سمو الأمير فيصل بن خالد والحضور عرضاً مرئياً عن السيرة العملية للمحتفى به طيلة فترة خدمته للوطن.

وفي نهاية الحفل كرّم سمو أمير منطقة عسير ، المهندس منصور القحطاني, ثم تناول الجميع طعام العشاء المعدّ بهذه المناسبة.

// انتهى //

23:09ت م

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أبهـا 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير مساء اليوم , حفل تكريم نائب الرئيس التنفيذي لخدمات المشتركين بالشركة السعودية للكهرباء سابقاً المهندس منصور القحطاني , وذلك في فندق قصر أبها.وبدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم, ثم ألقى رئيس القطاع الجنوبي بالشركة السعودية للكهرباء المهندس عبدالرحمن بن عبدالله السلولي ، كلمة ثمّن خلالها رعاية سمو أمير منطقة عسير للحفل , مشيداً بما قدمه المحتفى به الذي خدم الشركة السعودية للكهرباء والوطن على مدى أكثر من 35 عاماً, قدم خلالها الكثير للمنطقة من خلال تحسين الخدمة المقدمة للمواطن بدعم من القيادة الحكيمة - أيدها الله -, ومتابعة ومؤازرة من سمو الأمير فيصل بن خالد المتواصل في تبني الكثير من المشروعات في المنطقة, مشيراً إلى ما تقدمه الشركة السعودية للكهرباء من إيصال لخدمة الكهرباء لأكثر من 570 ألف مشترك في المنطقة , وتنفيذ العديد من المشروعات التي تجاوزت تكلفتها 750 مليون ريال خلال العام الجاري 2018 في منطقة عسير, إضافة إلى المشروعات التي تحت التنفيذ التي تتجاوز تكلفتها مليار ريال, كما قامت الشركة بدعم المواطن من خلال برامج التوطين بالشركة, حيث وصلت نسبة التوطين بالشركة 93%, لافتاً النظر إلى أن الخدمة الكهربائية أصبحت في متناول الجميع في أرجاء منطقة عسير.بعد ذلك ألقى المحتفى به المهندس منصور القحطاني كلمة رحب خلالها بسمو أمير منطقة عسير والحضور, ثم استعرض مراحل تطور الشركة السعودية للكهرباء والمشروعات العملاقة في شتى أرجاء المملكة وفي منطقة عسير خاصة, والمشروعات المركزية الذي كان من أهمها مشروع كهرباء عسير المركزي الذي افتتحه الملك خالد بن عبدالعزيز - رحمه الله -, مشيراً إلى أن عدد المشتركين في المملكة بلغ أكثر من 10 ملايين مشترك حتى هذا العام 2018, بفضل من الله, ثم بدعم القيادة الرشيدة في تنمية الوطن في شتى المجالات, مؤكداً أن شركة الكهرباء تحرص على مواكبة رؤية المملكة 2030 من خلال التحول الرقمي لخدمات الكهرباء التي تجاوزت الـ 95% من خدماتها, إضافة إلى التركيز على الموارد البشرية ورفع نسبة التوطين والسعودة التي تجاوزت نسبة 90% في جميع أعمال الشركة , وفي نشاط التوزيع والمشتركين وصلت نسبة التوطين إلى ما يفوق 94% من كل المستويات الإدارية والفنية والتقنية والخدمية.عقب ذلك شاهد سمو الأمير فيصل بن خالد والحضور عرضاً مرئياً عن السيرة العملية للمحتفى به طيلة فترة خدمته للوطن.وفي نهاية الحفل كرّم سمو أمير منطقة عسير ، المهندس منصور القحطاني, ثم تناول الجميع طعام العشاء المعدّ بهذه المناسبة.// انتهى //23:09ت م0298

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