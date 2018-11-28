السعودية اليوم / الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى تسريع العمل المناخي والنهوض بعولمة عادلة

الأمم المتحدة 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واسدعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى ضرورة معالجة الأسباب الجذرية لأزمة الثقة العالمية، وتسريع العمل المناخي، والعمل معًا لتعزيز عولمة عادلة، مؤكدًا أن أجندة التنمية المستدامة لعام 2030م هي السبيل لتحقيق ذلك.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في المقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك اليوم قبيل توجهه إلى الأرجنتين لحضور قمة مجموعة العشرين ومؤتمر المناخ في بولندا.وقال غوتيريش " إنه في وقتٍ تتناقص فيه الثقة العالمية، يحتاج عالمنا إلى قيادة عالمية متصاعدة، وإن النمو الاقتصادي القوي، والحد من عدم المساواة، والحد من انبعاثات الكربون ممكنان ومتوافقان، لكننا نحتاج إلى طموح أكبر، ونحن في سباق للوصول إلى مستقبلنا، وهو سباق يمكننا الفوز فيه بكل بساطة".// انتهى //23:02ت م0297