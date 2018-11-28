السعودية اليوم / نائب أمير منطقة حائل يدشن مهرجان " درب زبيدة التاريخي " في نسخته الأولى / إضافة أولى واخيرة

حائل 20 ربيع أول 1440 هالموافق 28 نوفمبر 2018م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة ، دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل نائب رئيس مجلس التنمية السياحية، اليوم بمدينة فيد, فعاليات مهرجان درب زبيدة التاريخي 2018 في نسخته الأولى بتنظيم من إحدى شركات القطاع الخاص وبدعم من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة ومجلس التنمية السياحية ولجنة التنمية السياحية بمدينة فيد وبالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية الرئيسية في حائل، ويستمر لمدة 4 أيام .ويتضمن المهرجان عدداً من البرامج والملتقيات العلمية والثقافية والتاريخية ومعرض للتصوير الفوتوغرافي والفنون التشكيلية ، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات الشبابية والرياضية والباص السياحي ومتحف عبدالرحمن العباس والمسرح الترفيهي .وبدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم , ثم ألقى مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة حائل المهندس زياد بن عيادة المصيول ، كلمة رحب فيها بسمو نائب أمير منطقة حائل , معربا عن شكره على ما يقدمه سمو أمير المنطقة وسمو نائبه من دعم ورعاية مستمرة لجميع الأنشطة والفعاليات التي تنظمها هيئة السياحة ومنها مهرجان درب زبيدة التاريخي في نسخته الأولى .وأكد أن توجيهات سمو أمير منطقة حائل تسلط الضوء على أحد أهم الطرق التاريخية في الجزيرة العربية وهو طريق الحج العراقي أو ما يعرف بدرب زبيدة ، نسبة إلى زبيدة زوجة الخليفة العباسي هارون الرشيد التي أمرت بتشييد هذا الدرب الحيوي المهم لخدمة الحجاج قبل أكثر من 1300 عام ويبدأ بالكوفة حتى يصل إلى مكة المكرمة ويمر بمنطقة حائل التي تميزت تاريخيا بموقعها الاستراتيجي كمركزا لربط الحضارات القديمة وبمسار يتجاوز 350 كلم ضمن حدودها الإدارية ويحتوي على أكثر من محطة أثرية رئيسية وفرعية تشتمل على مرافق ومباني وخدمات للقوافل والمسافرين في ذلك الوقت .وقدم المصيول شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على دعم سموه غير المحدود لإبراز البعد الحضاري والتاريخي للمملكة بشكل عام ومنطقة حائل بشكل خاص، في ظل دعم القيادة الرشيدة لهذا القطاع المهم .// يتبع //22:59ت م0295

عام / نائب أمير منطقة حائل يدشن مهرجان " درب زبيدة التاريخي " في نسخته الأولى / إضافة أولى واخيرة

بعد ذلك ألقيت كلمة الشركة المنظمة ألقاها عمر بن مزيد العباس رحب فيها بسمو نائب أمير المنطقة والحضور، معرباً عن شكره لسموه على رعايته للحفل، موضحاً أن منطقة حائل تمكنت خلال السنوات الماضية من تكوين أهم الوجهات السياحية الرئيسية في المملكة من خلال ما تمتلكه من مقومات سياحية .

وأشار إلى أن المهرجان يتضمن العديد من الفعاليات التي تناسب مع جميع شرائح المجتمع واحتياجاتهم الترفيهية .

ثم شاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً عن درب زبيدة الذي أصبح حلقة اتصال مهمة بين بغداد والحرمين الشريفين وبقية أنحاء الجزيرة العربية.

بعد ذلك قام سمو نائب أمير حائل ومرافقوه بجولة سياحية بالباص السياحي داخل مدينة فيد التاريخية شملت موقع الآثار وموقع الخويمه .

ثم زار موقع الملتقى العلمي والثقافي ، وتجول سموه في أجنحة معرض ،التي تشتمل على جناح جامعة حائل وجناح المعرض التشكيلي ومتحف الشيخ عبدالرحمن مطر العباس في مدينة فيد التاريخية لتراث وآثار الآباء والأجداد المقام ضمن مهرجان سلمى السياحي الذي تدعمه الهيئة العامة للسياحة والآثار ويشهد إقبالاً كبيراً من قبل زوار ومرتادي المهرجان نظرا للتنوع الكبير في معروضاته الذي تشمل بنادق وسيوف وخناجر أثرية وكتب تاريخية وألواح للقراءة من الخشب القديم وعدد من المقتنيات الأثرية الأخرى.

وأشاد سمو نائب أمير حائل في ختام الزيارة بما شاهده من معروضات قيمة, كما تسلم سموه إهداءً من صاحب المتحف عبدالرحمن العباس .

عقب ذلك زار سموه عدداً من الأسر في مدينة فيد, كما زار استراحة المسافر التابعة لبلدية محافظة الشنان والتقى بمحافظ وأهالي الشنان والمراكز المرتبطة بها .

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