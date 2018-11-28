السعودية اليوم / تعليم الليث يطلق استراتيجية " التدريس التصحيحي " لرفع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات

مكة المكرمة 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واساطلقت إدارة التعليم بمحافظة الليث استراتيجية التدريس التصحيحي في جميع المدارس الابتدائية بالمحافظة بعد انتهاء فترة التقويم في منتصف الفصل الدراسي وتحليل النتائج وبناء خطط التحسين .وأوضح مدير التعليم الدكتور زكي بن رزيق الحازمي أن الاستراتيجية التي ارتكزت على تقديم الوقت والدعم اللازم للتعلم لكل الطلاب الذين حصلوا على معيار منخفض أو متوسط في منحنى التقويم ، تأتي في ظل توجه وزارة التعليم وتأكيدها المستمر على رفع مستوى التحصيل الدراسي وتجويد المخرجات وتمكين الطالب من القدرة على المنافسة في الاختبارات الدولية من خلال امتلاكه لمعايير التفوق .وتبنت الإدارة عددا من المبادرات في هذا الشأن والرامية إلى تجويد المخرجات وتحسين عمليتي التعليم والتعلم خصوصاً في الصفوف الأولية التي هي الركيزة الأساسية في سلم التعليم ،مؤكدا أن الاستراتيجية تأتي في عمق الأداء التعليمي في الصفوف الأولية من خلال تركيزها على الخبرات الأساسية التي يحتاجها الطالب .وأثنى الدكتور الحازمي على جهود قادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات في تبني مثل هذه القضايا التعليمية وتقديمهم للخطط العلاجية واستثمار وقت التعلم بما ينعكس إيجابا على الطلاب ، منوهاً بالجهود المبذولة والمتابعة المستمرة التي يقدمها الإشراف التربوي و قسم الصفوف الأولية في قطاعي البنين والبنات .// انتهى //22:45ت م0294