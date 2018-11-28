السعودية اليوم / أمير منطقة حائل يستقبل مشرفة الحوار الوطني والفريق التطوعي النسائي



حائل 20 ربيع أول 1440 هالموافق 28 نوفمبر 2018م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل ، بمكتب سموه بقصر أجا اليوم ، مشرفة الحوار الوطني بالمنطقة الدكتورة الجوهرة الجميل وفريق العمل التطوعي النسائي بالمنطقة ( بيادر الحوار) .

وأشاد سموه بدور المرأة

وقال سموه : لمسنا جهداً بارزاً وعملاً متميزاً ونطمح للمزيد ، داعياً كافة الجهات الخدمية والتعليمية ذات العلاقة للتعاون ودعم برامج الحوار الوطني بالمنطقة .

من جانبها أعربت مشرفة الحوار الوطني بمنطقة حائل الدكتورة الجوهرة الجميل عن شكرها لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ولسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على دعم المرأة وتمكينها من أداء أدوارها في المجتمع على أكمل وجه .

وقالت : تشرفنا بالاستماع لتوجيهات سديدة ومحفزة لمضاعفة الجهود وسرنا حرص سمو أمير المنطقة على تذليل كافة التحديات وصولا لتحقيق أهداف الحوار واستراتيجياته ونشر ثقافة الحوار ودعم برامج الشباب والفتيات من خلال تحقيق التكامل والتناغم مع قطاعات التنمية والمؤسسات الثقافية .

// انتهى //

22:41ت م

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حائل 20 ربيع أول 1440 هالموافق 28 نوفمبر 2018م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل ، بمكتب سموه بقصر أجا اليوم ، مشرفة الحوار الوطني بالمنطقة الدكتورة الجوهرة الجميل وفريق العمل التطوعي النسائي بالمنطقة ( بيادر الحوار) .وأشاد سموه بدور المرأة السعودية في التنمية الوطنية ككل وفي منطقة حائل بشكل خاص ، مثنياً على المبادرات المتواصلة التي أقيمت من خلال مشرفة الحوار الوطني بالمنطقة وزميلاتها ، مؤكداً سموه وقوفه ودعمه لجميع أبناء وفتيات المنطقة في مختلف المجالات .وقال سموه : لمسنا جهداً بارزاً وعملاً متميزاً ونطمح للمزيد ، داعياً كافة الجهات الخدمية والتعليمية ذات العلاقة للتعاون ودعم برامج الحوار الوطني بالمنطقة .من جانبها أعربت مشرفة الحوار الوطني بمنطقة حائل الدكتورة الجوهرة الجميل عن شكرها لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ولسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على دعم المرأة وتمكينها من أداء أدوارها في المجتمع على أكمل وجه .وقالت : تشرفنا بالاستماع لتوجيهات سديدة ومحفزة لمضاعفة الجهود وسرنا حرص سمو أمير المنطقة على تذليل كافة التحديات وصولا لتحقيق أهداف الحوار واستراتيجياته ونشر ثقافة الحوار ودعم برامج الشباب والفتيات من خلال تحقيق التكامل والتناغم مع قطاعات التنمية والمؤسسات الثقافية .// انتهى //22:41ت م0293

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