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الان تتابع شاهد .. إنشاء كراس ذكية تعمل بالطاقة الشمسية في إحدى حدائق الرياض والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات
في إطار جهودها لتطوير الحدائق، وتماشيا مع برنامج جودة الحياة، أعلنت أمانة الرياض،اليوم، أنها أتمت تركيب الكراسي الذكية في حديقة الزهور لخدمة الزوار.
وتعمل الكراسي بنظام الطاقة الشمسية، وتشتمل على شاحن، ومنفذ يو إس بي، وساعة ذكية، ونظام رذاذ، ونظام تشغيل حساس.
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