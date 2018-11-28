الان تتابع شاهد .. إغلاق عيادة للتجميل داخل مركز أسنان بالرياض لهذا السبب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

أعلنت صحة الرياض،مساء اليوم، أن إدارة الإلتزام قامت بإغلاق عياده للتجميل داخل احد مراكز الأسنان لعدم وجود ترخيص بالتجميل داخل المنشأة

كما أكدت وجود مخالفات أبرزها عدم وجود كوادر طبية مؤهلة للعمل الطبي. وحذرت وزارة الصحة من اللجوء لمثل هذه المراكز الغير مرخصة والإبلاغ عنها بالإتصال هاتفيآ على الصحه937