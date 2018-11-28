الرئيس الروسي يشيد بدور المملكة وولي العهد في نجاح اتفاقات خفض إنتاج النفط

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - موسكو أشاد رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين بدور المملكة العربية السعودية ودور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان في نجاح اتفاقات خفض إنتاج النفط. وقال بيان للكرملين "إن الرئيس الروسي أجاب في سياق رده على سؤال بشأن اتفاقات خفض إنتاج النفط خلال مشاركته في المنتدى الاستثماري "روسيا تنادي" في موسكو اليوم، بأنها المرة الأولى التي يتم فيها إقامة تعاون بين دول "أوبك" والدول المنتجة من خارجها وتنفيذ جميع الاتفاقات بنسبة 100%، ويجب أن أقر بأن هذا إلى حد كبير بفضل موقف المملكة العربية السعودية وولي العهد، الذي كان المبادر لهذا العمل، الذي أثمر نتائج إيجابية".



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