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انت الان تتابع عسير.. بلدية تثليث تستعيد 10 آلاف م2 تم التعدي عليها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
محمد بن مسعود - الدمام - أزالت بلدية محافظة تثليث، بالتعاون مع "المحافظة والشرطة والدوريات الأمنية ولجنة إزالة التعديات"، مواقع تم التعدي عليها، وهي في الأصل أراضٍ حكومية.
وقال رئيس بلدية محافظة تثليث عوض سعيد القحطاني: استمرارًا لحرص البلدية على المحافظة على ممتلكات الدولة، قامت البلدية، بالتعاون مع الجهات الأمنية، بإزالة إحداثات على مواقع حكومية بالمحافظة جنوب مخطط الفاخرية، تُقدر مساحاتها بعشرة آلاف متر مربع.
وأضاف: مواقع تلك التعديات تمت داخل النطاق العمراني للمحافظة. والمساحة الإجمالية للأراضي المستعادة هي 10 آلاف م2 لمواقع التعدي على الأراضي الحكومية.
وتابع: البلدية ستعمل على تطبيق أقصى الإجراءات الصارمة بحق من يعتدي على مرافق وأراضي الدولة نظرًا لما تشكله تلك الظاهرة من أضرار تنموية وتخطيطية واقتصادية وبيئية.
وقدم شكره لمن تعاون من المواطنين مع البلدية في الإبلاغ عن هذه المخالفات، لافتًا إلى أهمية التعاون من الجميع، والإبلاغ عن مثل هذه التعديات عبر تقديم بلاغ رسمي، يقدَّم لوحدة رقابة الأراضي والمرافق الحكومية في البلدية، أو عن طريق تقديم بلاغ على الرقم المخصص لطوارئ البلدية "940".
عسير.. بلدية تثليث تستعيد 10 آلاف م2 تم التعدي عليهارائد القرفي الخليج 365 2018-11-28
أزالت بلدية محافظة تثليث، بالتعاون مع "المحافظة والشرطة والدوريات الأمنية ولجنة إزالة التعديات"، مواقع تم التعدي عليها، وهي في الأصل أراضٍ حكومية.
وقال رئيس بلدية محافظة تثليث عوض سعيد القحطاني: استمرارًا لحرص البلدية على المحافظة على ممتلكات الدولة، قامت البلدية، بالتعاون مع الجهات الأمنية، بإزالة إحداثات على مواقع حكومية بالمحافظة جنوب مخطط الفاخرية، تُقدر مساحاتها بعشرة آلاف متر مربع.
وأضاف: مواقع تلك التعديات تمت داخل النطاق العمراني للمحافظة. والمساحة الإجمالية للأراضي المستعادة هي 10 آلاف م2 لمواقع التعدي على الأراضي الحكومية.
وتابع: البلدية ستعمل على تطبيق أقصى الإجراءات الصارمة بحق من يعتدي على مرافق وأراضي الدولة نظرًا لما تشكله تلك الظاهرة من أضرار تنموية وتخطيطية واقتصادية وبيئية.
وقدم شكره لمن تعاون من المواطنين مع البلدية في الإبلاغ عن هذه المخالفات، لافتًا إلى أهمية التعاون من الجميع، والإبلاغ عن مثل هذه التعديات عبر تقديم بلاغ رسمي، يقدَّم لوحدة رقابة الأراضي والمرافق الحكومية في البلدية، أو عن طريق تقديم بلاغ على الرقم المخصص لطوارئ البلدية "940".
28 نوفمبر 2018 - 20 ربيع الأول 1440
10:28 PM
أزالت بلدية محافظة تثليث، بالتعاون مع "المحافظة والشرطة والدوريات الأمنية ولجنة إزالة التعديات"، مواقع تم التعدي عليها، وهي في الأصل أراضٍ حكومية.
وقال رئيس بلدية محافظة تثليث عوض سعيد القحطاني: استمرارًا لحرص البلدية على المحافظة على ممتلكات الدولة، قامت البلدية، بالتعاون مع الجهات الأمنية، بإزالة إحداثات على مواقع حكومية بالمحافظة جنوب مخطط الفاخرية، تُقدر مساحاتها بعشرة آلاف متر مربع.
وأضاف: مواقع تلك التعديات تمت داخل النطاق العمراني للمحافظة. والمساحة الإجمالية للأراضي المستعادة هي 10 آلاف م2 لمواقع التعدي على الأراضي الحكومية.
وتابع: البلدية ستعمل على تطبيق أقصى الإجراءات الصارمة بحق من يعتدي على مرافق وأراضي الدولة نظرًا لما تشكله تلك الظاهرة من أضرار تنموية وتخطيطية واقتصادية وبيئية.
وقدم شكره لمن تعاون من المواطنين مع البلدية في الإبلاغ عن هذه المخالفات، لافتًا إلى أهمية التعاون من الجميع، والإبلاغ عن مثل هذه التعديات عبر تقديم بلاغ رسمي، يقدَّم لوحدة رقابة الأراضي والمرافق الحكومية في البلدية، أو عن طريق تقديم بلاغ على الرقم المخصص لطوارئ البلدية "940".
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المصدر : الخليج 365
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