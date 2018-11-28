"أهالي قيا": أنابيب التحلية في وسط الأحياء ومركزنا محروم منها!

محمد بن مسعود - الدمام - ناشدوا وزير المياه بسرعة تنفيذ مشروع شبكة المياه

ناشد أهالي مركز قيا بني الحارث جنوب شرق الطائف وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي، بالتوجيه بتنفيذ شبكة المياه لأحياء وقرى مركز قيا نظرًا لمعاناتهم في الحصول على المياه لمنازلهم، على الرغم من أنه تمت الموافقة على شبكة مياه وخزان يخدم تلك الشبكة منذ أكثر من ثلاث سنوات، إلا أنه لم يتم البدء فيه حتى الوقت الحالي.

وقال أحد الأهالي، "المواطن عايش الحارثي"، إنهم تقدموا بطلب لفرع المياه بالطائف أفادوا فيه بأن هناك خطي أنابيب يمران الآن بوسط أحياء المركز باتجاه الجنوب، وجارٍ العمل على الخط الثالث، مستغربين من تأخر الشركات والجهات المختصة في تنفيذ تلك الخدمة، والتي تساعد وتسهم في استقرار الأهالي وتقديم الخدمة لهم، خصوصًا مع توقف برنامج السقيا الذي كان معمولاً به في الفترة الماضية.

وأضاف "الحارثي" أن الأهالي يناشدون الوزير بسرعة تنفيذ ذلك المشروع ليخدم عشرات الآلاف من المواطنين في ظل توجيهات حكومة خادم الحرمين وولي عهده الأمين، حفظهما الله.