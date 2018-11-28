شرطة جدة تطيح بـ 4 وافدين أحدهم يعمل بمؤسسة صرافة يروجون عملات مزيفة

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أطاح رجال التحريات والبحث الجنائي بشرطة جدة بعصابة تقوم بترويج العملات المزيفة وعددهم أربعة وافدين اثنان من الجنسية المصرية وواحد من الجنسية اللبنانية والرابع سوري.
وكشفت مصادر الخليج 365 أن معلومات قد توافرت لدى الجهات الأمنية بشرطة جدة عن وجود تشكيل عصابي نشط يقوم بتزييف وترويج العملات المزيفه وأحد أفرادها يعمل بمؤسسة صرافة، ونظراً لأهمية المعلومات وأن انتشار تلك العملات المزيفة يُعد خطراً أمنياً واقتصادياً فقد وجه مدير شرطة جدة بتكوين فريق عمل قام بدراسة النشاط الإجرامي المذكور وتحليل المعلومات المتاحة الذي أسفر بعد توفيق الله عن التوصل للمسوق الوسيط وإعداد الخطة اللازمة عن عزم أحد المصادر السرية بتوفير المشتري للعملة وبوضع الترتيبات اللازمة تم ضبط المتهمين.
ويأتي ذلك امتداداً لما تقوم به شرطة محافظة جدة ممثلة بشعبة التحريات والبحث الجنائي من أعمال ميدانية لمتابعة أرباب السوابق.
وقد عُثر معهم على مبلغ ( ٦٦١) ألف دولار مزيف من فئة (١٠٠)، ومبلغ وقدره (٤٠٠) ألف ريال مزيف من فئة (٥٠٠) و(١٠٠) وجهاز حاسب آلي من نوع (لاب توب) ومواد كيميائية سائلة تُستخدم في نشاطهم الجرمي المشار إليه.
وأكدت المصادر أنه تم تحريز جميع المضبوطات وجار جمع الاستدلالات.
شرطة جدة تطيح بـ 4 وافدين أحدهم يعمل بمؤسسة صرافة يروجون عملات مزيفةعبدالله الراجحي الخليج 365 2018-11-28
أطاح رجال التحريات والبحث الجنائي بشرطة جدة بعصابة تقوم بترويج العملات المزيفة وعددهم أربعة وافدين اثنان من الجنسية المصرية وواحد من الجنسية اللبنانية والرابع سوري.
وكشفت مصادر الخليج 365 أن معلومات قد توافرت لدى الجهات الأمنية بشرطة جدة عن وجود تشكيل عصابي نشط يقوم بتزييف وترويج العملات المزيفه وأحد أفرادها يعمل بمؤسسة صرافة، ونظراً لأهمية المعلومات وأن انتشار تلك العملات المزيفة يُعد خطراً أمنياً واقتصادياً فقد وجه مدير شرطة جدة بتكوين فريق عمل قام بدراسة النشاط الإجرامي المذكور وتحليل المعلومات المتاحة الذي أسفر بعد توفيق الله عن التوصل للمسوق الوسيط وإعداد الخطة اللازمة عن عزم أحد المصادر السرية بتوفير المشتري للعملة وبوضع الترتيبات اللازمة تم ضبط المتهمين.
ويأتي ذلك امتداداً لما تقوم به شرطة محافظة جدة ممثلة بشعبة التحريات والبحث الجنائي من أعمال ميدانية لمتابعة أرباب السوابق.
وقد عُثر معهم على مبلغ ( ٦٦١) ألف دولار مزيف من فئة (١٠٠)، ومبلغ وقدره (٤٠٠) ألف ريال مزيف من فئة (٥٠٠) و(١٠٠) وجهاز حاسب آلي من نوع (لاب توب) ومواد كيميائية سائلة تُستخدم في نشاطهم الجرمي المشار إليه.
وأكدت المصادر أنه تم تحريز جميع المضبوطات وجار جمع الاستدلالات.
28 نوفمبر 2018 - 20 ربيع الأول 1440
10:24 PM
28 نوفمبر 2018 - 20 ربيع الأول 1440
10:53 PM
عُثر بحوزتهم على ريالات ودولارات ومواد كيميائية
أطاح رجال التحريات والبحث الجنائي بشرطة جدة بعصابة تقوم بترويج العملات المزيفة وعددهم أربعة وافدين اثنان من الجنسية المصرية وواحد من الجنسية اللبنانية والرابع سوري.
وكشفت مصادر الخليج 365 أن معلومات قد توافرت لدى الجهات الأمنية بشرطة جدة عن وجود تشكيل عصابي نشط يقوم بتزييف وترويج العملات المزيفه وأحد أفرادها يعمل بمؤسسة صرافة، ونظراً لأهمية المعلومات وأن انتشار تلك العملات المزيفة يُعد خطراً أمنياً واقتصادياً فقد وجه مدير شرطة جدة بتكوين فريق عمل قام بدراسة النشاط الإجرامي المذكور وتحليل المعلومات المتاحة الذي أسفر بعد توفيق الله عن التوصل للمسوق الوسيط وإعداد الخطة اللازمة عن عزم أحد المصادر السرية بتوفير المشتري للعملة وبوضع الترتيبات اللازمة تم ضبط المتهمين.
ويأتي ذلك امتداداً لما تقوم به شرطة محافظة جدة ممثلة بشعبة التحريات والبحث الجنائي من أعمال ميدانية لمتابعة أرباب السوابق.
وقد عُثر معهم على مبلغ ( ٦٦١) ألف دولار مزيف من فئة (١٠٠)، ومبلغ وقدره (٤٠٠) ألف ريال مزيف من فئة (٥٠٠) و(١٠٠) وجهاز حاسب آلي من نوع (لاب توب) ومواد كيميائية سائلة تُستخدم في نشاطهم الجرمي المشار إليه.
وأكدت المصادر أنه تم تحريز جميع المضبوطات وجار جمع الاستدلالات.
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المصدر : الخليج 365
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