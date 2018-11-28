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محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الأربعاء في العاصمة العمانية مسقط، بتوزيع الجوائز السنوية 2018، وذلك عبر أمسية مميزة. وفاز القطري لاعب نادي السد القطري بجائزة أفضل لاعب، في حين نالت الصينية وانغ شوانغ جائزة أفضل لاعبة.

وحصل المدرب الياباني غو اويا على جائزة أفضل مدرب في آسيا لهذا العام، بعدما قاد فريقه كاشيما انتليرز إلى الفوز بلقب دوري أبطال آسيا 2018، في حين كانت جائزة أفضل مدربة من نصيب مواطنته اساكو تاكاكورا التي قادت المنتخب الياباني إلى الفوز بلقب كأس آسيا للسيدات 2018، لتنال هذه الجائزة للمرة السادسة في تاريخها كمدربة. قائمة الفائزين ماسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم زهانغ جيلونغ (الصين) جائزة تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم - فوتوشي ايكيدا (اليابان) - فريق وايلد بورز (تايلاند) جائزة أفضل اتحاد وطني - الاتحاد المتطور: الاتحاد الياباني لكرة القدم - الاتحاد الصاعد: الاتحاد الكوري الشمالي لكرة القدم - الاتحاد الطامح: الاتحاد المنغولي لكرة القدم جائزة تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي للواعدين الاتحاد المتطور: الاتحاد الصيني لكرة القدم الاتحاد الصاعد: الاتحاد السنغافوري لكرة القدم - الاتحاد الطامح: الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. جائزة أفضل لاعب لكرة الصالات لي أشقر حسن زاده (إيران) جائزة أفضل مدرب السيدات اساكو تاكاورا (اليابان) الرجال غو اويا (اليابان) جائزة أفضل لاعب السيدات وانغ شوانغ (الصين) الرجال عبدالكريم حسن (قطر) جوائز أخرى سيتم تسليمها لاحقاً جائزة التقدير الخاصة للحكام علي رضا فغاني (إيران) رضا سوخاندان (إيران) محمد رضا منصوري (إيران)

جائزة أفضل لاعب شاب

السيدات ساوري تاكارادا (اليابان) الرجال تركي العمار (السعودية).

جائزة أفضل لاعب آسيوي محترف خارج القارة ماكوتو هاسيبي (آينتراخت فرنكفورت ومنتخب اليابان).

القطري عبدالكريم حسن أفضل لاعب في آسيا لعام 2018 صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-28 احتفل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الأربعاء في العاصمة العمانية مسقط، بتوزيع الجوائز السنوية 2018، وذلك عبر أمسية مميزة. وفاز القطري لاعب نادي السد القطري بجائزة أفضل لاعب، في حين نالت الصينية وانغ شوانغ جائزة أفضل لاعبة.

وحصل المدرب الياباني غو اويا على جائزة أفضل مدرب في آسيا لهذا العام، بعدما قاد فريقه كاشيما انتليرز إلى الفوز بلقب دوري أبطال آسيا 2018، في حين كانت جائزة أفضل مدربة من نصيب مواطنته اساكو تاكاكورا التي قادت المنتخب الياباني إلى الفوز بلقب كأس آسيا للسيدات 2018، لتنال هذه الجائزة للمرة السادسة في تاريخها كمدربة. قائمة الفائزين ماسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم زهانغ جيلونغ (الصين) جائزة تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم - فوتوشي ايكيدا (اليابان) - فريق وايلد بورز (تايلاند) جائزة أفضل اتحاد وطني - الاتحاد المتطور: الاتحاد الياباني لكرة القدم - الاتحاد الصاعد: الاتحاد الكوري الشمالي لكرة القدم - الاتحاد الطامح: الاتحاد المنغولي لكرة القدم جائزة تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي للواعدين الاتحاد المتطور: الاتحاد الصيني لكرة القدم الاتحاد الصاعد: الاتحاد السنغافوري لكرة القدم - الاتحاد الطامح: الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. جائزة أفضل لاعب لكرة الصالات لي أشقر حسن زاده (إيران) جائزة أفضل مدرب السيدات اساكو تاكاورا (اليابان) الرجال غو اويا (اليابان) جائزة أفضل لاعب السيدات وانغ شوانغ (الصين) الرجال عبدالكريم حسن (قطر) جوائز أخرى سيتم تسليمها لاحقاً جائزة التقدير الخاصة للحكام علي رضا فغاني (إيران) رضا سوخاندان (إيران) محمد رضا منصوري (إيران)

جائزة أفضل لاعب شاب

السيدات ساوري تاكارادا (اليابان) الرجال تركي العمار (السعودية).

جائزة أفضل لاعب آسيوي محترف خارج القارة ماكوتو هاسيبي (آينتراخت فرنكفورت ومنتخب اليابان). 28 نوفمبر 2018 - 20 ربيع الأول 1440 09:45 PM احتفل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الأربعاء في العاصمة العمانية مسقط، بتوزيع الجوائز السنوية 2018، وذلك عبر أمسية مميزة. وفاز القطري لاعب نادي السد القطري بجائزة أفضل لاعب، في حين نالت الصينية وانغ شوانغ جائزة أفضل لاعبة.

وحصل المدرب الياباني غو اويا على جائزة أفضل مدرب في آسيا لهذا العام، بعدما قاد فريقه كاشيما انتليرز إلى الفوز بلقب دوري أبطال آسيا 2018، في حين كانت جائزة أفضل مدربة من نصيب مواطنته اساكو تاكاكورا التي قادت المنتخب الياباني إلى الفوز بلقب كأس آسيا للسيدات 2018، لتنال هذه الجائزة للمرة السادسة في تاريخها كمدربة. قائمة الفائزين ماسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم زهانغ جيلونغ (الصين) جائزة تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم - فوتوشي ايكيدا (اليابان) - فريق وايلد بورز (تايلاند) جائزة أفضل اتحاد وطني - الاتحاد المتطور: الاتحاد الياباني لكرة القدم - الاتحاد الصاعد: الاتحاد الكوري الشمالي لكرة القدم - الاتحاد الطامح: الاتحاد المنغولي لكرة القدم جائزة تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي للواعدين الاتحاد المتطور: الاتحاد الصيني لكرة القدم الاتحاد الصاعد: الاتحاد السنغافوري لكرة القدم - الاتحاد الطامح: الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. جائزة أفضل لاعب لكرة الصالات لي أشقر حسن زاده (إيران) جائزة أفضل مدرب السيدات اساكو تاكاورا (اليابان) الرجال غو اويا (اليابان) جائزة أفضل لاعب السيدات وانغ شوانغ (الصين) الرجال عبدالكريم حسن (قطر) جوائز أخرى سيتم تسليمها لاحقاً جائزة التقدير الخاصة للحكام علي رضا فغاني (إيران) رضا سوخاندان (إيران) محمد رضا منصوري (إيران)

جائزة أفضل لاعب شاب

السيدات ساوري تاكارادا (اليابان) الرجال تركي العمار (السعودية).

جائزة أفضل لاعب آسيوي محترف خارج القارة ماكوتو هاسيبي (آينتراخت فرنكفورت ومنتخب اليابان).

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المصدر : الخليج 365