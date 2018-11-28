السعودية اليوم / أمير منطقة حائل يستقبل مدير جمرك مطار حائل الدولي

عام / أمير منطقة حائل يستقبل مدير جمرك مطار حائل الدولي

حائل 20 ربيع أول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل ، بمكتب سموه بقصر أجا اليوم , مدير جمرك مطار حائل الدولي ماجد بن طلال المقهوي بعد تعيينه مديراً للجمرك .

ورحب سمو أمير منطقة حائل في بداية اللقاء بمدير جمرك مطار حائل , مؤكداً أهمية مطار حائل الدولي وجهود رجال الجمرك , متمنياً له ولزملائه التوفيق .

من جهته قدم مدير جمرك مطار حائل الدولي شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه, مبيناً أن هذه الثقة تحفزه للمزيد من العطاء والعمل .

// انتهى //

22:25ت م

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حائل 20 ربيع أول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل ، بمكتب سموه بقصر أجا اليوم , مدير جمرك مطار حائل الدولي ماجد بن طلال المقهوي بعد تعيينه مديراً للجمرك .ورحب سمو أمير منطقة حائل في بداية اللقاء بمدير جمرك مطار حائل , مؤكداً أهمية مطار حائل الدولي وجهود رجال الجمرك , متمنياً له ولزملائه التوفيق .من جهته قدم مدير جمرك مطار حائل الدولي شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه, مبيناً أن هذه الثقة تحفزه للمزيد من العطاء والعمل .// انتهى //22:25ت م0290

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