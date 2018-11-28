السعودية اليوم / رئيس المجلس الوطني السوداني يلتقي أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية السودانية



الخرطوم 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واس

استقبل رئيس المجلس الوطني السوداني الدكتور إبراهيم أحمد عمر، بمكتبه في مقر المجلس بالخرطوم اليوم وفد لجنة الصداقة البرلمانية

وفي مستهل الاستقبال أشاد رئيس المجلس الوطني السوداني بجودة العلاقات التي تجمع بين جمهورية السودان وشقيقتها المملكة العربية السعودية ، مضيفا أن العلاقات الثنائية بين البلدين

علاقات استراتيجية تتطور في منحى تصاعدي ، مثمناً مستوى التعاون الثنائي في المجال البرلماني .

من جانبه، نقل رئيس وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية السودانية عساف بن سالم أبوثنين تحيات معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن إبراهيم بن محمد آل الشيخ

، معربا عن سعادته والوفد بزيارة جمهورية السودان الشقيقة والمجلس الوطني السوداني بصفة خاصة ، مؤكداً أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة.

وفي نهاية اللقاء تبودلت الهدايا التذكارية بين الجانين .

حضر اللقاء عضو المجلس الوطني السوداني رئيس جمعية الصداقة البرلمانية السودانية - السعودية الخير النور المبارك، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان علي بن حسن جعفر، وأعضاء الوفد المرافق .

من جهة ثانية عقد رئيس جمعية الصداقة البرلمانية السودانية السعودية الخير النور المبارك ، ورئيس اللجنة الفرعية للشؤون العربية بلجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عابدين محمد شريف ، جلسة مباحثات مع وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية السودانية حيث رحب الخير النور المبارك برئيس وفد اللجنة عساف بن سالم أبوثنين والوفد المرافق له ، متمنياً له ولمرافقيه طيب الإقامة في السودان ، مؤكداً على عمق العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين وحرصهما على توطيد العلاقات على مختلف الصعد.

من جانبه أعرب عساف بن سالم أبوثنين عن شكره وتقديره لجمهورية السودان قيادة وشعباً على ما وجده الوفد من حسن استقبال، متمنياً للسودان الشقيق التقدم والتطور والازدهار في ظل قيادة رئيس الجمهورية فخامة الرئيس عمر بن حسن البشير .

كما جرى بحث آفاق التعاون بين البلدين وسُبل دعمها وتعزيزها في جميع المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين .

حضر جلسة المباحثات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر ونائب السفير رئيس قسم الشؤون السياسية والبرلمان بسفارة خادم الحرمين الشريفين في الخرطوم المستشار أحمد محمد عقيل .

بعد ذلك اطلع وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية السودانية على التجربة البرلمانية في السودان من خلال حضوره جانباً من جلسة المجلس الوطني السوداني التي عقدت اليوم

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وفي نهاية الزيارة أقامت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالمجلس الوطني السوداني مأدبة غداء على شرف وفد لجنة الصداقة البرلمانية .

وكان وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية السودانية قد وصل إلى مطار الخرطوم الدولي في وقت سابق من يوم أمس ، حيث كان في استقبال الوفد لدى وصوله سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر ونائب السفير رئيس قسم الشؤون السياسية والبرلمان بسفارة خادم الحرمين الشريفين في الخرطوم المستشار أحمد محمد عقيل ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية السودانية السعودية الأستاذ الخير النور المبارك وعدد من المسؤولين في المجلس الوطني السوداني.

// انتهى //

22:01ت م

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الخرطوم 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واساستقبل رئيس المجلس الوطني السوداني الدكتور إبراهيم أحمد عمر، بمكتبه في مقر المجلس بالخرطوم اليوم وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية السودانية برئاسة عضو مجلس الشورى عساف بن سالم أبوثنين ، في إطار زيارته الرسمية التي يقوم بها الوفد لجمهورية السودان الشقيقة .وفي مستهل الاستقبال أشاد رئيس المجلس الوطني السوداني بجودة العلاقات التي تجمع بين جمهورية السودان وشقيقتها المملكة العربية السعودية ، مضيفا أن العلاقات الثنائية بين البلدينعلاقات استراتيجية تتطور في منحى تصاعدي ، مثمناً مستوى التعاون الثنائي في المجال البرلماني .من جانبه، نقل رئيس وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية السودانية عساف بن سالم أبوثنين تحيات معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن إبراهيم بن محمد آل الشيخ، معربا عن سعادته والوفد بزيارة جمهورية السودان الشقيقة والمجلس الوطني السوداني بصفة خاصة ، مؤكداً أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة.وفي نهاية اللقاء تبودلت الهدايا التذكارية بين الجانين .حضر اللقاء عضو المجلس الوطني السوداني رئيس جمعية الصداقة البرلمانية السودانية - السعودية الخير النور المبارك، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان علي بن حسن جعفر، وأعضاء الوفد المرافق .من جهة ثانية عقد رئيس جمعية الصداقة البرلمانية السودانية السعودية الخير النور المبارك ، ورئيس اللجنة الفرعية للشؤون العربية بلجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عابدين محمد شريف ، جلسة مباحثات مع وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية السودانية حيث رحب الخير النور المبارك برئيس وفد اللجنة عساف بن سالم أبوثنين والوفد المرافق له ، متمنياً له ولمرافقيه طيب الإقامة في السودان ، مؤكداً على عمق العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين وحرصهما على توطيد العلاقات على مختلف الصعد.من جانبه أعرب عساف بن سالم أبوثنين عن شكره وتقديره لجمهورية السودان قيادة وشعباً على ما وجده الوفد من حسن استقبال، متمنياً للسودان الشقيق التقدم والتطور والازدهار في ظل قيادة رئيس الجمهورية فخامة الرئيس عمر بن حسن البشير .كما جرى بحث آفاق التعاون بين البلدين وسُبل دعمها وتعزيزها في جميع المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين .حضر جلسة المباحثات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر ونائب السفير رئيس قسم الشؤون السياسية والبرلمان بسفارة خادم الحرمين الشريفين في الخرطوم المستشار أحمد محمد عقيل .بعد ذلك اطلع وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية السودانية على التجربة البرلمانية في السودان من خلال حضوره جانباً من جلسة المجلس الوطني السوداني التي عقدت اليوموفي نهاية الزيارة أقامت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالمجلس الوطني السوداني مأدبة غداء على شرف وفد لجنة الصداقة البرلمانية .وكان وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية السودانية قد وصل إلى مطار الخرطوم الدولي في وقت سابق من يوم أمس ، حيث كان في استقبال الوفد لدى وصوله سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر ونائب السفير رئيس قسم الشؤون السياسية والبرلمان بسفارة خادم الحرمين الشريفين في الخرطوم المستشار أحمد محمد عقيل ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية السودانية السعودية الأستاذ الخير النور المبارك وعدد من المسؤولين في المجلس الوطني السوداني.// انتهى //22:01ت م0285

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