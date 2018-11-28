شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تشارك في اجتماعات «الأنوك» باليابان والان نبدء بالتفاصيل

ترأس صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد مدير العلاقات الدولية باللجنة الأولمبية العربية السعودية ، وفد المملكة المشارك في اجتماعات اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الدولية "الأنوك" في دورته الـ 23 التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو، بحضور رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي وتستمر على مدى يومين.

وافتتح رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية "الأنوك" الشيخ أحمد الفهد الصباح، فعاليات الجمعية العمومية بكلمة رحب من خلالها بحضور 1300 شخص يمثلون 206 أعضاء من اللجنة الأولمبية الدولية واللجان الأولمبية الوطنية والاتحادات الدولية والمنظمات الرياضية.

من جهته، ألقى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ كلمة أشاد فيها بالتعاون المميز بين "الأنوك" واللجنة الأولمبية الدولية، متمنياً الحفاظ على منجزات "الأنوك" وتطويرها في المرحلة المقبلة، داعياً اللجان الأولمبية الوطنية للسعي لتحقيق المزيد من التعاون الثنائي تحت مظلة الأولمبية الدولية.

عقب ذلك تم استعراض تقارير اللجان التابعة للاتحاد وتقارير اللجان المنظمة للألعاب الأولمبية والقارية وتكريم بعض القيادات الرياضية بوسام "الأنوك" لقاء ما قدموه من خدمات مميزة للرياضة الأولمبية.