شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدية بارق» تُغلق مطعماً وترصد 8 مخالفات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مغرم عسيري (محايل عسير)

أغلقت بلدية محافظة بارق ممثلة في قسم صحة البيئة مطعماً ورصدت 8 مخالفات صحية، وذلك بعد جولتها الرقابية الصحية مساء اليوم (الأربعاء) ضمن حملة غذاؤكم أمانة.

وأوضح رئيس بلدية بارق أحمد عوض البارقي، أنه تم تكليف مراقبي قسم صحة البيئة بمواصلة جولاتهم الرقابية ضمن حملة غذاؤكم أمانة على المطاعم والبوفيهات ومراكز بيع التموينات الغذائية.

وأشار إلى أنه تم رصد 8 مخالفات صحية وإغلاق مطعم مخالف للأنظمة.

وأكد البارقي معاقبة المخالفين حسب الأنظمة واللوائح البلدية للحفاظ على سلامة المواطن والمقيم في المحافظة ومراكزها ولتوفير بيئة غذائية صحية.