شكرا لقرائتكم خبر عن السواحة: المعلم من أهم الشركاء لبناء جيل المستقبل بأحدث أساليب التحول الرقمي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الالكتروني)

أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحة، أن المعلم من أهم الشركاء في بناء جيل المستقبل وتطوير بيئة تضع الطالب أولاً بأحدث أساليب التحول الرقمي.

وكانت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات قد احتفلت بـ 150 معلماً ومعلمة اجتازوا برنامج تطوير المهارات الرقمية المعتمدة من كامبريدج، مشيرة إلى أنها تهدف من خلال المعلمين إلى تطوير جيل تقني رائد.