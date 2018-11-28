شكرا لقرائتكم خبر عن «سياحة الطائف» تُنسق مع كلية الفندقة لدعم كوادرها في سوق العمل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)

ضمن مبادرة «اكتشف المهن في الأنشطة السياحية» التي تُنظم تحت إشراف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ممثلة بالمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية «تكامل»، وبالتعاون مع إدارة التعليم في المحافظة، لتعريف الطلاب بالمهن السياحية وتحفيزهم على اكتساب المهارات والخبرات في القطاع السياحي، قام مدير عام الهيئة العامة للسياحه والتراث الوطني بالطائف الدكتور علي آل زايد، بزيارة كلية «نياجرا» للسياحة والفندقة، والتقى بعميدها الدكتور أحمد ظافر، والدكتور جودي فيتزباتريك رئيس السنة التحضيرية في قسم اللغة الإنجليزية، وجرى الاطلاع على أقسام الكلية والتخصصات المتوفرة، ومعلومات عن عدد الخريجين للعام التدريبي.

كما جرى مناقشة الفرص الوظيفية السياحية المتاحة سواء في القطاع الخاص أو الحكومي لاستقطاب الخريجين وتوظيفهم، وإطلاعهم على المستقبل الواعد للقطاع السياحي والعاملين فيه.

وحضر اللقاء عدد من طلاب مدارس التعليم بالمرحلة الثانوية، وقاموا بجولة على كافة أقسام كلية السياحة والفندقة، وتعرفوا على التخصصات المتاحة وآلية الالتحاق بالكلية، ومواقع العمل التي تستقطب مخرجات الكلية، والجهود التنسيقية لتغطية متطلبات سوق العمل من الكوادر المتخصصة.