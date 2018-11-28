المتصدر يفرط في فرصة توسيع الفارق بسقوطه بفخ التعادل مع جدة

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اختتمت اليوم الأربعاء منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى وذلك بـ(6) لقاءات في كلٍ من شقراء والرياض وأبها والباحة والمدينة المنورة إضافةً إلى الأحساء.
وتقاسم فريقا الوشم والعروبة نقاط اللقاء عقب تعادلهما سلبيًا في المباراة التي أُقيمت على ملعب نادي الوشم في شقراء، ليرتفع رصيد الوشم إلى 19 نقطة في المركز العاشر في المقابل ارتفع رصيد العروبة إلى 15 نقطة في المركز التاسع عشر.
وتغلب الشعلة على مضيفه المجزل بهدفين مقابل هدف في المواجهة التي أُقيمت على رديف ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.
وجاءت أهداف الشعلة عن طريق كلٍ من الإيفواريين شيخ موكورو وسيلا داودا، فيما جاء هدف المجزل الوحيد بوساطة التريندادي ليستر إستفيان من ركلة جزاء، ليرتفع رصيد الشعلة إلى 15 نقطة في المركز السادس عشر فيما بقي المجزل عند رصيده الحالي 18 نقطة في المركز الثالث عشر.
وعلى ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها، انتهى لقاء أبها وجدة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، حيث تقدم جدة أولاً عن طريق التشادي المواليد عثمان الحاج قبل أن يُدرك أبها التعادل عن طريق التونسي محمد حسام، ليتقاسم الفريقان نقاط اللقاء، حيث ارتفع رصيد أبها إلى 27 نقطة في صدارة الترتيب بينما ارتفع رصيد جدة إلى 23 نقطة في المرتبة الرابعة.
وضمن الجولة ذاتها، كسب النجوم نظيره العين بهدف دون رد على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية في الباحة، وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق اللاعب عبدالله بلال، ليرتفع رصيد النجوم إلى 17 نقطة في المرتبة الرابعة عشرة في حين بقي رصيد العين عند 19 نقطة في المرتبة التاسعة.
وعلى ملعبه في المدينة المنورة، حقق الأنصار فوزًا على ضيفه ضمك بهدف وحيد أحرزه اللاعب فهد السويلم، ليرتفع رصيد الأنصار إلى 24 نقطة كوصيف فيما بقي ضمك عند رصيده الحالي 23 نقطة كخامس.
وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء تجاوز الجيل ضيفه الجبلين بأربعة أهداف مقابل هدف، سجل للجيل كل من البرازيلي سيدفالدو بريرا (هدفين) ومحمد ناجي والنيجري المواليد يوسف محمد فيما جاء هدف الجبلين عن طريق اللاعب حمدان الحمدان، ليرتفع رصيد الجيل إلى 23 نقطة في المرتبة السادسة في حين توقف رصيد الجبلين عند 19 نقطة في المرتبة الحادية عشرة.
المتصدر يفرط في فرصة توسيع الفارق بسقوطه بفخ التعادل مع جدةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-28
اختتمت اليوم الأربعاء منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى وذلك بـ(6) لقاءات في كلٍ من شقراء والرياض وأبها والباحة والمدينة المنورة إضافةً إلى الأحساء.
وتقاسم فريقا الوشم والعروبة نقاط اللقاء عقب تعادلهما سلبيًا في المباراة التي أُقيمت على ملعب نادي الوشم في شقراء، ليرتفع رصيد الوشم إلى 19 نقطة في المركز العاشر في المقابل ارتفع رصيد العروبة إلى 15 نقطة في المركز التاسع عشر.
وتغلب الشعلة على مضيفه المجزل بهدفين مقابل هدف في المواجهة التي أُقيمت على رديف ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.
وجاءت أهداف الشعلة عن طريق كلٍ من الإيفواريين شيخ موكورو وسيلا داودا، فيما جاء هدف المجزل الوحيد بوساطة التريندادي ليستر إستفيان من ركلة جزاء، ليرتفع رصيد الشعلة إلى 15 نقطة في المركز السادس عشر فيما بقي المجزل عند رصيده الحالي 18 نقطة في المركز الثالث عشر.
وعلى ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها، انتهى لقاء أبها وجدة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، حيث تقدم جدة أولاً عن طريق التشادي المواليد عثمان الحاج قبل أن يُدرك أبها التعادل عن طريق التونسي محمد حسام، ليتقاسم الفريقان نقاط اللقاء، حيث ارتفع رصيد أبها إلى 27 نقطة في صدارة الترتيب بينما ارتفع رصيد جدة إلى 23 نقطة في المرتبة الرابعة.
وضمن الجولة ذاتها، كسب النجوم نظيره العين بهدف دون رد على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية في الباحة، وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق اللاعب عبدالله بلال، ليرتفع رصيد النجوم إلى 17 نقطة في المرتبة الرابعة عشرة في حين بقي رصيد العين عند 19 نقطة في المرتبة التاسعة.
وعلى ملعبه في المدينة المنورة، حقق الأنصار فوزًا على ضيفه ضمك بهدف وحيد أحرزه اللاعب فهد السويلم، ليرتفع رصيد الأنصار إلى 24 نقطة كوصيف فيما بقي ضمك عند رصيده الحالي 23 نقطة كخامس.
وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء تجاوز الجيل ضيفه الجبلين بأربعة أهداف مقابل هدف، سجل للجيل كل من البرازيلي سيدفالدو بريرا (هدفين) ومحمد ناجي والنيجري المواليد يوسف محمد فيما جاء هدف الجبلين عن طريق اللاعب حمدان الحمدان، ليرتفع رصيد الجيل إلى 23 نقطة في المرتبة السادسة في حين توقف رصيد الجبلين عند 19 نقطة في المرتبة الحادية عشرة.
28 نوفمبر 2018 - 20 ربيع الأول 1440
09:24 PM
في ختام الجولة الرابعة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى
اختتمت اليوم الأربعاء منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى وذلك بـ(6) لقاءات في كلٍ من شقراء والرياض وأبها والباحة والمدينة المنورة إضافةً إلى الأحساء.
وتقاسم فريقا الوشم والعروبة نقاط اللقاء عقب تعادلهما سلبيًا في المباراة التي أُقيمت على ملعب نادي الوشم في شقراء، ليرتفع رصيد الوشم إلى 19 نقطة في المركز العاشر في المقابل ارتفع رصيد العروبة إلى 15 نقطة في المركز التاسع عشر.
وتغلب الشعلة على مضيفه المجزل بهدفين مقابل هدف في المواجهة التي أُقيمت على رديف ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.
وجاءت أهداف الشعلة عن طريق كلٍ من الإيفواريين شيخ موكورو وسيلا داودا، فيما جاء هدف المجزل الوحيد بوساطة التريندادي ليستر إستفيان من ركلة جزاء، ليرتفع رصيد الشعلة إلى 15 نقطة في المركز السادس عشر فيما بقي المجزل عند رصيده الحالي 18 نقطة في المركز الثالث عشر.
وعلى ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها، انتهى لقاء أبها وجدة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، حيث تقدم جدة أولاً عن طريق التشادي المواليد عثمان الحاج قبل أن يُدرك أبها التعادل عن طريق التونسي محمد حسام، ليتقاسم الفريقان نقاط اللقاء، حيث ارتفع رصيد أبها إلى 27 نقطة في صدارة الترتيب بينما ارتفع رصيد جدة إلى 23 نقطة في المرتبة الرابعة.
وضمن الجولة ذاتها، كسب النجوم نظيره العين بهدف دون رد على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية في الباحة، وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق اللاعب عبدالله بلال، ليرتفع رصيد النجوم إلى 17 نقطة في المرتبة الرابعة عشرة في حين بقي رصيد العين عند 19 نقطة في المرتبة التاسعة.
وعلى ملعبه في المدينة المنورة، حقق الأنصار فوزًا على ضيفه ضمك بهدف وحيد أحرزه اللاعب فهد السويلم، ليرتفع رصيد الأنصار إلى 24 نقطة كوصيف فيما بقي ضمك عند رصيده الحالي 23 نقطة كخامس.
وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء تجاوز الجيل ضيفه الجبلين بأربعة أهداف مقابل هدف، سجل للجيل كل من البرازيلي سيدفالدو بريرا (هدفين) ومحمد ناجي والنيجري المواليد يوسف محمد فيما جاء هدف الجبلين عن طريق اللاعب حمدان الحمدان، ليرتفع رصيد الجيل إلى 23 نقطة في المرتبة السادسة في حين توقف رصيد الجبلين عند 19 نقطة في المرتبة الحادية عشرة.
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المصدر : الخليج 365
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