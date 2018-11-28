- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
انت الان تتابع بلدية بارق تغلق مطعمًا وترصد 8 مخالفات صحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أغلقت صحة البيئة ببلدية محافظة بارق؛ مطعمًا، ورصدت ثماني مخالفات صحية، خلال جولتها الرقابية الصحية صباح اليوم، ضمن حملة: "غذاؤكم أمانة".
وقال رئيس بلدية بارق أحمد عوض البارقي: إنه تم تكليف مراقبي قسم صحة البيئة؛ بمواصلة جولاتهم الرقابية ضمن تلك الحملة، على المطاعم، والبوفيهات، ومراكز بيع التموينات الغذائية، وتم صباح اليوم، في بارق، ورصد ثماني مخالفات صحية وإغلاق مطعم مخالف للأنظمة.
وأكد "البارقي" معاقبة المخالفين حسب الأنظمة واللوائح البلدية؛ للحفاظ على سلامة المواطن والمقيم في المحافظة ومراكزها، ولتوفير بيئة غذائية صحية.
بلدية بارق تغلق مطعمًا وترصد 8 مخالفات صحيةعبدالعزيز الشهري الخليج 365 2018-11-28
أغلقت صحة البيئة ببلدية محافظة بارق؛ مطعمًا، ورصدت ثماني مخالفات صحية، خلال جولتها الرقابية الصحية صباح اليوم، ضمن حملة: "غذاؤكم أمانة".
وقال رئيس بلدية بارق أحمد عوض البارقي: إنه تم تكليف مراقبي قسم صحة البيئة؛ بمواصلة جولاتهم الرقابية ضمن تلك الحملة، على المطاعم، والبوفيهات، ومراكز بيع التموينات الغذائية، وتم صباح اليوم، في بارق، ورصد ثماني مخالفات صحية وإغلاق مطعم مخالف للأنظمة.
وأكد "البارقي" معاقبة المخالفين حسب الأنظمة واللوائح البلدية؛ للحفاظ على سلامة المواطن والمقيم في المحافظة ومراكزها، ولتوفير بيئة غذائية صحية.
28 نوفمبر 2018 - 20 ربيع الأول 1440
06:58 PM
ضمن حملة: "غذاؤكم أمانة"
أغلقت صحة البيئة ببلدية محافظة بارق؛ مطعمًا، ورصدت ثماني مخالفات صحية، خلال جولتها الرقابية الصحية صباح اليوم، ضمن حملة: "غذاؤكم أمانة".
وقال رئيس بلدية بارق أحمد عوض البارقي: إنه تم تكليف مراقبي قسم صحة البيئة؛ بمواصلة جولاتهم الرقابية ضمن تلك الحملة، على المطاعم، والبوفيهات، ومراكز بيع التموينات الغذائية، وتم صباح اليوم، في بارق، ورصد ثماني مخالفات صحية وإغلاق مطعم مخالف للأنظمة.
وأكد "البارقي" معاقبة المخالفين حسب الأنظمة واللوائح البلدية؛ للحفاظ على سلامة المواطن والمقيم في المحافظة ومراكزها، ولتوفير بيئة غذائية صحية.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، بلدية بارق تغلق مطعمًا وترصد 8 مخالفات صحية ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية بارق تغلق مطعمًا وترصد 8 مخالفات صحية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .