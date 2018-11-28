بلدية بارق تغلق مطعمًا وترصد 8 مخالفات صحية

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن حملة: "غذاؤكم أمانة"

أغلقت صحة البيئة ببلدية محافظة بارق؛ مطعمًا، ورصدت ثماني مخالفات صحية، خلال جولتها الرقابية الصحية صباح اليوم، ضمن حملة: "غذاؤكم أمانة".

وقال رئيس بلدية بارق أحمد عوض البارقي: إنه تم تكليف مراقبي قسم صحة البيئة؛ بمواصلة جولاتهم الرقابية ضمن تلك الحملة، على المطاعم، والبوفيهات، ومراكز بيع التموينات الغذائية، وتم صباح اليوم، في بارق، ورصد ثماني مخالفات صحية وإغلاق مطعم مخالف للأنظمة.

وأكد "البارقي" معاقبة المخالفين حسب الأنظمة واللوائح البلدية؛ للحفاظ على سلامة المواطن والمقيم في المحافظة ومراكزها، ولتوفير بيئة غذائية صحية.