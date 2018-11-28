أمين عسير يوصي بمعالجة ما رُصد بشارع الفن

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وجّه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي الجهات المعنية بضرورة بذل الجهود لتطوير شارع الفن بأبها، بكل السبل المتاحة؛ وذلك إثر جولة تفقدية قام بها صباح اليوم، برفقة عدد من مديري الإدارات بالأمانة.
وشملت الجولة التفقدية ممشى شارع الفن، وحديقة ملهمتي، فيما وجّه "الحميدي" بمعالجة عدد من الملاحظات، وإعادة تأهيل وتحسين عدد من المواقع في الممشى.
وطالب "الحميدي" إدارات التشغيل والصيانة والرقابة الشاملة وصحة البيئة والنظافة والإصحاح البيئي، بضرورة متابعة ما تم رصده في الممشى، ومنه: النظافة العامة، إضافة إلى الاهتمام بالمسطحات الخضراء، وإعادة تأهيل الجدران الاستنادية بالشكل اللازم، وكذلك تشغيل عدد من النوافير، ومعالجة مظاهر التشوه البصري؛ بهدف تحسين المشهد الحضري.
وقال "الحميدي": إن ممشى شارع الفن يعد إحدى أهم واجهات منطقة عسير لا سيما وأنه من المشاريع السياحية والحيوية بالمنطقة، مشدداً على سرعة قيام الإدارات المعنية بالأمانة بمعالجة ما تم إيضاحه لهم، لافتاً إلى أنه سيقوم بزيارة الممشى وحديقة ملهمتي خلال الأيام المقبلة؛ لمتابعة ما تم إنجازه.
فيما أوصى أمين منطقة عسير بمضاعفة الجهد، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، والإسراع في تنفيذ ما تم رصده؛ لضمان جودة ما يقدم لزوار ممشى شارع الفن خلال الإجازات.
أمين عسير يوصي بمعالجة ما رُصد بشارع الفنصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-28
وجّه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي الجهات المعنية بضرورة بذل الجهود لتطوير شارع الفن بأبها، بكل السبل المتاحة؛ وذلك إثر جولة تفقدية قام بها صباح اليوم، برفقة عدد من مديري الإدارات بالأمانة.
وشملت الجولة التفقدية ممشى شارع الفن، وحديقة ملهمتي، فيما وجّه "الحميدي" بمعالجة عدد من الملاحظات، وإعادة تأهيل وتحسين عدد من المواقع في الممشى.
وطالب "الحميدي" إدارات التشغيل والصيانة والرقابة الشاملة وصحة البيئة والنظافة والإصحاح البيئي، بضرورة متابعة ما تم رصده في الممشى، ومنه: النظافة العامة، إضافة إلى الاهتمام بالمسطحات الخضراء، وإعادة تأهيل الجدران الاستنادية بالشكل اللازم، وكذلك تشغيل عدد من النوافير، ومعالجة مظاهر التشوه البصري؛ بهدف تحسين المشهد الحضري.
وقال "الحميدي": إن ممشى شارع الفن يعد إحدى أهم واجهات منطقة عسير لا سيما وأنه من المشاريع السياحية والحيوية بالمنطقة، مشدداً على سرعة قيام الإدارات المعنية بالأمانة بمعالجة ما تم إيضاحه لهم، لافتاً إلى أنه سيقوم بزيارة الممشى وحديقة ملهمتي خلال الأيام المقبلة؛ لمتابعة ما تم إنجازه.
فيما أوصى أمين منطقة عسير بمضاعفة الجهد، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، والإسراع في تنفيذ ما تم رصده؛ لضمان جودة ما يقدم لزوار ممشى شارع الفن خلال الإجازات.
28 نوفمبر 2018 - 20 ربيع الأول 1440
06:58 PM
بعد جولة تفقدية.. ووعد بزيارة قريبة للمتابعة
وجّه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي الجهات المعنية بضرورة بذل الجهود لتطوير شارع الفن بأبها، بكل السبل المتاحة؛ وذلك إثر جولة تفقدية قام بها صباح اليوم، برفقة عدد من مديري الإدارات بالأمانة.
وشملت الجولة التفقدية ممشى شارع الفن، وحديقة ملهمتي، فيما وجّه "الحميدي" بمعالجة عدد من الملاحظات، وإعادة تأهيل وتحسين عدد من المواقع في الممشى.
وطالب "الحميدي" إدارات التشغيل والصيانة والرقابة الشاملة وصحة البيئة والنظافة والإصحاح البيئي، بضرورة متابعة ما تم رصده في الممشى، ومنه: النظافة العامة، إضافة إلى الاهتمام بالمسطحات الخضراء، وإعادة تأهيل الجدران الاستنادية بالشكل اللازم، وكذلك تشغيل عدد من النوافير، ومعالجة مظاهر التشوه البصري؛ بهدف تحسين المشهد الحضري.
وقال "الحميدي": إن ممشى شارع الفن يعد إحدى أهم واجهات منطقة عسير لا سيما وأنه من المشاريع السياحية والحيوية بالمنطقة، مشدداً على سرعة قيام الإدارات المعنية بالأمانة بمعالجة ما تم إيضاحه لهم، لافتاً إلى أنه سيقوم بزيارة الممشى وحديقة ملهمتي خلال الأيام المقبلة؛ لمتابعة ما تم إنجازه.
فيما أوصى أمين منطقة عسير بمضاعفة الجهد، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، والإسراع في تنفيذ ما تم رصده؛ لضمان جودة ما يقدم لزوار ممشى شارع الفن خلال الإجازات.
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المصدر : الخليج 365
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