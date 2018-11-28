"قياس" يحتفي بالفائزين بجائزة التميز في افتتاح مؤتمر "تقويم التعليم"

محمد بن مسعود - الدمام - برعاية خادم الحرمين الشريفين.. مساء الثلاثاء القادم

تعتزم هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للقياس يوم الثلاثاء القادم 26 ربيع الأول 1440هـ، تكريم الطلاب والطالبات المتميزين والمدارس المتميزة في اختبار القدرات العامة والتحصيل الدراسي لطلاب المرحلة الثانوية العامة واختبار القدرات العامة للجامعيين وكذلك المتميزين في البحث والتطوير.

وأوضح رئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر إبراهيم بن محمد الرشيد، أن حفل جائزة قياس للتميز سيكون ضمن برنامج الافتتاح للمؤتمر الدولي لتقويم التعليم 2018م، الذي سيقام تحت رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله– وتنظمه هيئة تقويم التعليم والتدريب تحت عنوان "مهارات المستقبل – تنميتها وتقويمها"، ويستمر لمدة ثلاثة أيام في فندق "فور سيزون" بمدينة الرياض.

وأضاف "الرشيد" أنه انطلاقاً من مسؤولية المركز الوطني للقياس المهنية والاجتماعية، ورسالته في الإسهام في تحقيق المؤسسات التعليمية وظيفتها المنشودة في النهوض بالتنمية في المملكة العربية السعودية نحو مجتمع المعرفة، ورغبةً منه في تكريم الطلاب المتفوقين في الاختبارات التي يقدمها، وتشجيع المؤسسات التعليمية على توفير بيئة تربوية وتعليمية تسهم في الريادة والتميز، وتشجيع الباحثين ومراكز البحوث، وتوطيد مهمته وإذكاء روح المنافسة الشريفة في مجالات التميز العلمي، عمد إلى إنشاء جائزة تسمى "جائزة قياس للتميز"، مبنية على أسس ومعايير علمية على غرار الجوائز العالمية.

وأشار إلى أن الجائزة تقام في دورتها السابعة وتهدف إلى تعزيز ثقافة التميز، وإبراز المتميزين محلياً وعالمياً، وتعزيز دور المركز محلياً وعالمياً في المجالات العلمية والاجتماعية، ونشر ثقافة القياس في المجتمع.

وأكد أن جائزة قياس للتميز العلمي هي إحدى الجوائز التي يقدمها المركز وتعتبر جـائزة سنويـة يمنحـها المركز لعـشرة طلاب، وعـشر طالـبات مـن خريـجي الثانوية بقسميها العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية الحاصلين على أعلى الدرجات في اختباري القدرات العامة والتحصـيلي اللـذين أجراهما المركز في العام السـابق لتاريخ الجـائزة وفـق ضوابط ومعايير محددة، وهي متاحة للسعوديين والمقيمين، بالإضافة إلى (4) طلاب و(4) طالبات جامعيين وقيمة الجائزة عشرة آلاف ريال (10.000) لكل فائز، إضافة إلى ميدالية وشهادة تميز.

كما سيتم خلال الحفل تكريم المدارس المتميزة؛ وهي جائزة سنوية تمنح للمدارس الخمس الأولى للبنين والخمس الأولى للبنات وفق الضوابط والمعايير، وترتيب المدارس يكون على أساس أداء طلابها في السنوات الثلاث السابقة لتاريخ الجائزة، كما سيتم أيضاً تكريم أفضل البحوث أو الكتب أو الدراسات أو التطبيقات والممارسات المتميزة في مجال القياس والتقويم، وهي جائزة تمنح كل سنتين بالتزامن مع المؤتمر الدولي لتقويم التعليم، والذي تنظمه هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية، وتهدف إلى الإسهام في تعزيز الأبحاث العلمية وتطويرها في مجال القياس والتقويم.