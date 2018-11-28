عضو "شورى" تتبرأ من حساب "تويتري" انتحل شخصيتها.. وتقاضيه

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محمد بن مسعود - الدمام - أكدت عضو مجلس الشورى الدكتورة فاطمة القرني أن لا صلة لها على الإطلاق بالحساب الذي انتحل شخصيتها مؤخراً على "تويتر".
وأشارت إلى أن الصورة الشخصية للحساب ليست لها، وأن ما ورد فيه من آراء لا تمثلها.
وأوضحت أنها اتخذت الإجراءات القانونية بحق من أنشأه، مؤكدة أن ليس لها أية حسابات شخصية في أي موقع.
عضو "شورى" تتبرأ من حساب "تويتري" انتحل شخصيتها.. وتقاضيهعبدالله البرقاوي الخليج 365 2018-11-28
أكدت عضو مجلس الشورى الدكتورة فاطمة القرني أن لا صلة لها على الإطلاق بالحساب الذي انتحل شخصيتها مؤخراً على "تويتر".
وأشارت إلى أن الصورة الشخصية للحساب ليست لها، وأن ما ورد فيه من آراء لا تمثلها.
وأوضحت أنها اتخذت الإجراءات القانونية بحق من أنشأه، مؤكدة أن ليس لها أية حسابات شخصية في أي موقع.
28 نوفمبر 2018 - 20 ربيع الأول 1440
06:40 PM
أكدت عضو مجلس الشورى الدكتورة فاطمة القرني أن لا صلة لها على الإطلاق بالحساب الذي انتحل شخصيتها مؤخراً على "تويتر".
وأشارت إلى أن الصورة الشخصية للحساب ليست لها، وأن ما ورد فيه من آراء لا تمثلها.
وأوضحت أنها اتخذت الإجراءات القانونية بحق من أنشأه، مؤكدة أن ليس لها أية حسابات شخصية في أي موقع.
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المصدر : الخليج 365
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