عضو "شورى" تتبرأ من حساب "تويتري" انتحل شخصيتها.. وتقاضيه

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت عضو مجلس الشورى الدكتورة فاطمة القرني أن لا صلة لها على الإطلاق بالحساب الذي انتحل شخصيتها مؤخراً على "تويتر".

‏وأشارت إلى أن الصورة الشخصية للحساب ليست لها، وأن ما ورد فيه من آراء لا تمثلها.

‏وأوضحت أنها اتخذت الإجراءات القانونية بحق من أنشأه، مؤكدة أن ليس لها أية حسابات شخصية في أي موقع.