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انت الان تتابع "مساندة ذوي الإعاقة للإناث" بالرياض تطلق قسمًا للخدمات الهاتفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أطلقت وحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة للإناث بالرياض، خلال هذا الشهر، قسمًا جديدًا لخدمة العملاء، تحت مسمى: "قسم الخدمات الهاتفية".
ويهدف القسم إلى اختصار وقت المستفيدين والمستفيدات، وجهودهم من خلال استقبال استفساراتهم والإجابة عليها عن طريق الهاتف بدلاً من تجشم عناء الحضور إلى مقر الوحدة.
وقالت مديرة الوحدة نورة السلطان: إن الوحدة شكلت فريقًا مدربًا متكاملاً لاستقبال المكالمات على الرقم التالي: 0112716431، والإجابة عن الاستفسارات بأسرع وقت ممكن، وفق الضوابط واللوائح المعتمدة.
وأوضحت أن القسم استطاع خلال الفترة الوجيزة الماضية التي لا تتعدى شهرًا واحدًا؛ خدمة ما يقارب 750 مستفيدًا ومستفيدة، بواقع 25 استفسارًا في اليوم، أغلبها على الاستفسار عن موقع الوحدة، وآلية رفع طلبات الإعانات ومتابعتها، بالإضافة إلى الاستفسار الخاص بالإعانات المالية وطلب التأشيرات المستحقة والإعفاء.
يذكر أن وحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة للإناث بالرياض، إحدى الوحدات التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي تقدم مجموعة من الخدمات الاجتماعية لفئة معينة من ذوي الإعاقة، وفق ضوابط ولوائح محددة.
"مساندة ذوي الإعاقة للإناث" بالرياض تطلق قسمًا للخدمات الهاتفيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-28
أطلقت وحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة للإناث بالرياض، خلال هذا الشهر، قسمًا جديدًا لخدمة العملاء، تحت مسمى: "قسم الخدمات الهاتفية".
ويهدف القسم إلى اختصار وقت المستفيدين والمستفيدات، وجهودهم من خلال استقبال استفساراتهم والإجابة عليها عن طريق الهاتف بدلاً من تجشم عناء الحضور إلى مقر الوحدة.
وقالت مديرة الوحدة نورة السلطان: إن الوحدة شكلت فريقًا مدربًا متكاملاً لاستقبال المكالمات على الرقم التالي: 0112716431، والإجابة عن الاستفسارات بأسرع وقت ممكن، وفق الضوابط واللوائح المعتمدة.
وأوضحت أن القسم استطاع خلال الفترة الوجيزة الماضية التي لا تتعدى شهرًا واحدًا؛ خدمة ما يقارب 750 مستفيدًا ومستفيدة، بواقع 25 استفسارًا في اليوم، أغلبها على الاستفسار عن موقع الوحدة، وآلية رفع طلبات الإعانات ومتابعتها، بالإضافة إلى الاستفسار الخاص بالإعانات المالية وطلب التأشيرات المستحقة والإعفاء.
يذكر أن وحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة للإناث بالرياض، إحدى الوحدات التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي تقدم مجموعة من الخدمات الاجتماعية لفئة معينة من ذوي الإعاقة، وفق ضوابط ولوائح محددة.
28 نوفمبر 2018 - 20 ربيع الأول 1440
06:32 PM
استقبل 750 استفسارًا خلال شهر
أطلقت وحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة للإناث بالرياض، خلال هذا الشهر، قسمًا جديدًا لخدمة العملاء، تحت مسمى: "قسم الخدمات الهاتفية".
ويهدف القسم إلى اختصار وقت المستفيدين والمستفيدات، وجهودهم من خلال استقبال استفساراتهم والإجابة عليها عن طريق الهاتف بدلاً من تجشم عناء الحضور إلى مقر الوحدة.
وقالت مديرة الوحدة نورة السلطان: إن الوحدة شكلت فريقًا مدربًا متكاملاً لاستقبال المكالمات على الرقم التالي: 0112716431، والإجابة عن الاستفسارات بأسرع وقت ممكن، وفق الضوابط واللوائح المعتمدة.
وأوضحت أن القسم استطاع خلال الفترة الوجيزة الماضية التي لا تتعدى شهرًا واحدًا؛ خدمة ما يقارب 750 مستفيدًا ومستفيدة، بواقع 25 استفسارًا في اليوم، أغلبها على الاستفسار عن موقع الوحدة، وآلية رفع طلبات الإعانات ومتابعتها، بالإضافة إلى الاستفسار الخاص بالإعانات المالية وطلب التأشيرات المستحقة والإعفاء.
يذكر أن وحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة للإناث بالرياض، إحدى الوحدات التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي تقدم مجموعة من الخدمات الاجتماعية لفئة معينة من ذوي الإعاقة، وفق ضوابط ولوائح محددة.
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المصدر : الخليج 365
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