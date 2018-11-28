"حرس حدود مكة" ينقذ بحاراً هندياً مريضاً في عرض البحر

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نفّذت دوريات حرس الحدود البحرية بمنطقة مكة المكرمة، يوم أمس الثلاثاء، عملية إخلاء بحاراً هندي الجنسية يبلغ من العمر ٣١ عاماً من سفينة تجارية في عرض البحر.
وقال المتحدث الرسمي باسم حرس الحدود العقيد بحري ركن ساهر بن محمد الحربي: تلقى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة JMRCC التابع لحرس الحدود بلاغاً هاتفياً يفيد بتعرض أحد أفراد طاقم سفينة تجارية في المياه الدولية لحالة مرضية طارئة تستدعي إخلاءه بصفة عاجلة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
وأضاف: تمّت الاستجابة للبلاغ فوراً من خلال تحديد موقع السفينة، وربط المختصين بها هاتفياً مع الجهات المعنية بالخدمات الطبية الطارئة في محافظة جدة، للحصول على الإرشادات الطبية العاجلة، ومباشرة مهام إخلاء المريض من السفينة، ونقله إلى المستشفى.
وأردف: تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات واستمرت السفينة مبحرة إلى وجهتها.
"حرس حدود مكة" ينقذ بحاراً هندياً مريضاً في عرض البحرذياب الشمري الخليج 365 2018-11-28
نفّذت دوريات حرس الحدود البحرية بمنطقة مكة المكرمة، يوم أمس الثلاثاء، عملية إخلاء بحاراً هندي الجنسية يبلغ من العمر ٣١ عاماً من سفينة تجارية في عرض البحر.
وقال المتحدث الرسمي باسم حرس الحدود العقيد بحري ركن ساهر بن محمد الحربي: تلقى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة JMRCC التابع لحرس الحدود بلاغاً هاتفياً يفيد بتعرض أحد أفراد طاقم سفينة تجارية في المياه الدولية لحالة مرضية طارئة تستدعي إخلاءه بصفة عاجلة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
وأضاف: تمّت الاستجابة للبلاغ فوراً من خلال تحديد موقع السفينة، وربط المختصين بها هاتفياً مع الجهات المعنية بالخدمات الطبية الطارئة في محافظة جدة، للحصول على الإرشادات الطبية العاجلة، ومباشرة مهام إخلاء المريض من السفينة، ونقله إلى المستشفى.
وأردف: تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات واستمرت السفينة مبحرة إلى وجهتها.
28 نوفمبر 2018 - 20 ربيع الأول 1440
06:32 PM
تعرّض لحالة طارئة قبل إخلائه من السفينة ونقله للمستشفى
نفّذت دوريات حرس الحدود البحرية بمنطقة مكة المكرمة، يوم أمس الثلاثاء، عملية إخلاء بحاراً هندي الجنسية يبلغ من العمر ٣١ عاماً من سفينة تجارية في عرض البحر.
وقال المتحدث الرسمي باسم حرس الحدود العقيد بحري ركن ساهر بن محمد الحربي: تلقى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة JMRCC التابع لحرس الحدود بلاغاً هاتفياً يفيد بتعرض أحد أفراد طاقم سفينة تجارية في المياه الدولية لحالة مرضية طارئة تستدعي إخلاءه بصفة عاجلة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
وأضاف: تمّت الاستجابة للبلاغ فوراً من خلال تحديد موقع السفينة، وربط المختصين بها هاتفياً مع الجهات المعنية بالخدمات الطبية الطارئة في محافظة جدة، للحصول على الإرشادات الطبية العاجلة، ومباشرة مهام إخلاء المريض من السفينة، ونقله إلى المستشفى.
وأردف: تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات واستمرت السفينة مبحرة إلى وجهتها.
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المصدر : الخليج 365
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