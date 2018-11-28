"الشؤون الإسلامية" و"السياحة" تؤسسان مكتباً تنسيقياً مشتركاً

محمد بن مسعود - الدمام - الاستفادة من الأرشيف الإعلامي لدى الوزارة والهيئة بالمساجد التاريخية

التقى الأمير محمد بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، مسؤول علاقات الشركاء بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بوكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد المكلف الدكتور أحمد بن عبدالله الزهراني، وذلك بمقر وزارة الشؤون الإسلامية بالرياض.

وتم، خلال اللقاء الذي حضره وفد رفيع المستوي من الجانبين، الاتفاق على تأسيس مكتب تنسيق مشترك بين الوزارة والهيئة، لتفعيل الشراكات ومتابعة سير العمل في خدمة المساجد التاريخية استناداً للتوجيه الكريم الذي أمر به سمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بتطوير 130 مسجداً تاريخياً في مختلف مناطق المملكة.

وأكد وكيل الوزارة لشؤون المساجد المكلف الدكتور أحمد الزهراني في تصريح له بهذه المناسبة، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار توجيهات الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ -حفظه الله- لتعزيز التعاون المشترك بين الوزارة ومختلف قطاعات الدولة بما يحقق رسالة الوزارة في خدمة بيوت الله والدعوة إلى الله، حيث جرى تأسيس المكتب التنسيقي المشترك ليعبر عن الرغبة الجادة والحرص الشديد بين القطاعين على فتح جميع مجالات التعاون وتوسيع مسارات مذكرة التعاون التي تم توقيعها سابقاً بين الوزارة والهيئة إلى مسارات أشمل.

وأضاف: كما تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية التعاون الإعلامي المشترك والاستفادة من الأرشيف الإعلامي لدى الوزارة والهيئة بالمساجد التاريخية، بما يخدم إقامة المعارض التي تبرز تاريخ ودور المملكة في العناية بالمساجد التاريخية على المستوى المحلي والدولي، والتعاون المشترك في ملف ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة.

وبيّن الدكتور "الزهراني" أنه جرت مناقشة الدعم المبارك الذي قدّمه سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والذي شمل تطوير وترميم 130 مسجداً، ووضع آلية تفعيل وتسهيل تنفيذ ذلك بين الوزارة والهيئة والجهات ذات العلاقة.

وفي ختام الاجتماع، قدّم الدكتور أحمد بن عبدالله الزهراني هدية تذكارية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، كما التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.