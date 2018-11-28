مكة: مواطنون يشتكون مالك شقق تمليك رفض الإفراغ.. و"الغامدي" تروي معاناتها

محمد بن مسعود - الدمام - يواصل مماطلتهم رغم تسليمهم كل المستحقات منذ 10 سنوات

لم يجد أكثر من 150 شخصاً، بمكة المكرمة، حلاً لتملّك شققهم وإفراغها بأسمائهم، سوى طرق باب المحاكم بعد أن ماطل وراوغ مالك الشقق، على الرغم من تسلّمه كامل المبالغ منذ عشر سنوات.

وفي التفاصيل، كما حصلت عليها "الخليج 365"، فإن القضية تعود إلى ما قبل عشر سنوات، عندما عرض صاحب أحد الأبراج بحي العزيزية بمكة المكرمة قرابة 200 شقة للتمليك، حينها تقدم عدد من المواطنين للحجز، ودفع جزء من المبلغ لحين اكتمال إنشاء البرج، وقد تسلم مالك الشقق كامل المبالغ المستحقة لكل شقة، إلا أنه ماطل وراوغ في الإفراغ، منذ عشر سنوات مضت، وهو ما استدعى ملاك الشقق إلى التقدم إلى المحكمة العامة بمكة المكرمة.

وأشارت المصادر إلى أن المحكمة أصدرت حكماً نهائياً يلزم مالك شقق التمليك بإفراغ إحدى الشقق لمواطنة تقدمت للمحكمة بكامل أوراقها، بعد أن أثبتت كامل سدادها لكامل المبلغ.

من جانبها، قالت المواطنة حميدة الغامدي لـ"الخليج 365" إن قضيتها مع مالك الشقق تعود إلى ما قبل عشر سنوات، عندما دفعت جزءاً من قيمة الشقة أثناء تشييد البرج المكون من 200 شقة.

وأكدت أنها دفعت بعد ذلك كامل المبلغ وهو 300 ألف ريال، وعند مطالبة مالك الشقق بإفراغ الصك رواغ وماطل، وهو ما جعلها تلجأ إلى المحكمة، وقد حصلت على حكم نهائي يلزمه بالإفراغ صدر قبل أسابيع، ولم ينفذ حتى اللحظة.

وأشارت "الغامدي" إلى أن معاناتها ما هي إلا جزء من معاناة أكثر من 150 شخصاً تورطوا في شراء الشقق، ولكن دون تملّك بشكل فعلي، مطالبة الجهات ذات العلاقة بضرورة التحقيق في موضوع البرج القابع في حي العزيزية، وعن مدى نظاميته.