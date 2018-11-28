السعودية اليوم / انفجار سيارة ملغومة قرب مجمع لمتعاقدين أمنيين في كابل

كابل 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واسانفجرت سيارة ملغومة قرب مجمع لمتعاقدين أمنيين في العاصمة الأفغانية اليوم، مما أدى إلى تصاعد عامود كثيف من الدخان وتحدث مسؤولون عن إطلاق نار عقب الانفجار.ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.وقال مسؤول أمني بارز إن الانفجار وقع قرب مجمع لمجموعة جي.4إس جي.إف.إس .إل البريطانية لتوظيف متعاقدين أمنيين قرب منطقة صناعية على الطريق الرئيس المؤدي من كابل إلى شرق أفغانستان.// انتهى //19:21ت م0253