السعودية اليوم / بريطانيا : الأرصاد الجوي يصدر تحذيرًا من الدرجة الثانية بسبب العاصفة "ديانا"

لندن 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واسأصدر مكتب الأرصاد الجوي البريطاني اليوم تحذيرًا من الدرجة الثانية للمواطنين بسبب الرياح العاتية والأمطار التي صاحبت قدوم العاصفة "ديانا" إلى أنحاء واسعة من البلاد.وحذر خبراء الأرصاد من احتمالات انقطاع التيار الكهربائي ووقوع خسائر في الأرواح بسبب الحطام المتطاير في ظل توقع استمرار الرياح العاتية حتى ظهر غد الخميس في معظم أنحاء انجلترا وويلز.ووفقًا لما تناقلته وسائل الإعلام المحلية، بلغت سرعة الرياح في بعض المناطق أكثر من 70 ميلًا في الساعة (112 كلم/ساعة) متسببة في إغلاق الطرق وتهاوي الأشجار إضافة إلى عرقلة الرحلات الجوية القادمة والمغادرة.// انتهى //19:20ت م0252