شكرا لقرائتكم خبر عن أمير جازان يرعى «ملتقى التوأمة» لإدارات التعليم بالحد الجنوبي والان نبدء بالتفاصيل

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر أمير منطقة جازان الشكر الجزيل نيابة عن أهالي منطقة جازان والجنود البواسل بالحد الجنوبي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظهما الله- على الدعم الكبير للتعليم بمنطقة جازان والتطوير الذي يشهده التعليم في مختلف مجالاته، مؤكدا إلى أنه مهما قُدم للتعليم لرفع مستواه سوف يثمر ذلك في اداء ابنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات فهو يعود بالخير للوطن وللجميع – إن شاء الله -.

جاء هذا خلال رعايته اليوم الأربعاء ، ملتقى التوأمة والحلول الإلكترونية لإدارات التعليم في الحد الجنوبي والمعرض المصاحب، الذي ينظمه مركز الدعم والتعليم الفني لإدارات التعليم في الحد الجنوبي بوزارة التعليم، وتستضيفه إدارة تعليم محافظة صبيا وذلك بفندق راديسون بلو بجازان.

من جانبه أكد مدير تعليم محافظة صبيا إلى أن هذا الملتقى جاء ليسلط الضوء على واقع العملية التعليمية في مدارس التوأمة خصوصا ومدارس الحد الجنوبي عموما ليعزز واقع التعليم الإلكتروني والبدائل التعليمية ويرصد الصعوبات والمشكلات التي تواجهها ليضع الحلول والممكنات التعليمية لتحسين ادائها وليرصد ويبرز التجارب والممارسات المتميزة في تفعيل هذه البدائل للاستفادة منها ويتوج اللقاء باستعراض فرص الشراكة مع مجموعة من الشركات الرائدة في خدمة العلمية التعليمية.

وبين أن عدد مدارس التوأمة في إدارات التعليم في الحد الجنوبي يبلغ أكثر من 1012 مدرسة، فيما يبلغ عدد الطلاب والطالبات ما يزيد عن 170,000 طالب وطالبة يقوم بتعليمهم 16,700 معلم ومعلمة.

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