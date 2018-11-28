شكرا لقرائتكم فيديو.. لحظة هبوط طائرة ولي العهد ومراسم الاستقبال الرسمية في الأرجنتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - رصدت صحيفة “متابعات الخليج 365” لحظة هبوط طائرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس والتي وصلها في زيارة رسمية لرئاسة وفد المملكة في قمة مجموعة العشرين.

وتكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة نظرًا لما توليه المملكة من اهتمام بتطوير مجموعة العشرين والقضايا المهمة التي تناقشها القمة. ميزة مهمة جديدة على واتساب تُريح الملايين



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